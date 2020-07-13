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Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak LGS kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı."

Yeniakit Publisher
2020-07-13 16:27:28 -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak LGS kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı."
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