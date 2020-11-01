  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(İzmir'deki deprem) Binaların tahliye edilmesi çok önemli. Tüm okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize bir teşekkür borçluyuz çünkü onların tecrübesi, birikimiyle okullarımızdan çok süratle tahliye imkanını bulabildik ve
Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(İzmir'deki deprem) Binaların tahliye edilmesi çok önemli. Tüm okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize bir teşekkür borçluyuz çünkü onların tecrübesi, birikimiyle okullarımızdan çok süratle tahliye imkanını bulabildik ve

Yeniakit Publisher
2020-11-01 12:32:51 -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(İzmir'deki deprem) Binaların tahliye edilmesi çok önemli. Tüm okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize bir teşekkür borçluyuz çünkü onların tecrübesi, birikimiyle okullarımızdan çok süratle tahliye imkanını bulabildik ve
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız
Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız

Pakistan Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye yardıma hazır oldukları açıkladı.
Grip aşısı olan 85 kişi öldü! Türk Eczacılar Birliği neyin peşinde?
Sağlık

Grip aşısı olan 85 kişi öldü! Türk Eczacılar Birliği neyin peşinde? "10 milyon aşı alın" dayatması!

Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantılı olduğu düşünülen ölümlerin sayısı 85'e yükseldi. Sağlık yetkilileri, ölümlerle aşılar arasında bir ba..
İzmir depremi Haarp saldırısı yüzünden mi oldu? Erkan Trükten o gemiye dikkat çekti
Gündem

İzmir depremi Haarp saldırısı yüzünden mi oldu? Erkan Trükten o gemiye dikkat çekti

Araştırmacı yazar Erkan Trükten İzmir depreminin Haarp teknolojisi ile ilgili olabileceğini açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay