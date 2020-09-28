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Aktüel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun Valiliğini ziyaret etti
Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun Valiliğini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-09-28 10:39:04 -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun Valiliğini ziyaret etti

GİRESUN (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sel felaketine ilişkin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler de eğitim yatırımları konusunda her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Almaya da devam ediyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, çeşitli programları kapsamında geldiği Giresun'da, ilk olarak Vali Enver Ünlü'yü makamında ziyaret etti.

Burada valilik şeref defterini imzalayan Selçuk, gazetecilere de açıklamada bulundu.

22 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından bütün Türkiye'nin felaketle ilgili ne gerekiyorsa her türlü tedbirin alınması hususunda gereğini fazlasıyla yaptığını belirten Selçuk, yapmaya da devam ettiğini dile getirdi.

Selçuk, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün ilgili bakanlıklar, bakan arkadaşlarımız burada ne tür projelere ihtiyaç olduğu, nelerin yapılması gerektiği konusunda haftalardır süren etütler gerçekleştirdiler. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler de eğitim yatırımları konusunda her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Almaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

Yapılacak değerlendirme çalışmaları sonucunda da iş ve işlemlerin gidişatı hakkında bir istişare fırsatı olacağına işaret eden Selçuk, "Bugün burada eğitim öğretim hayatımızın yüz yüze başlaması dolayısıyla tekrar bir ziyaret tertip edip buradaki faaliyetleri sayın valimizle, vekillerimizle hep birlikte gözden geçirmek ve bir değerlendirme yapmak üzere bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Bundan sonrası için de her türlü yatırımın, her türlü tedbirin alınacağı konusunda hiç kimsenin şüphesi olmamasını isteyen Selçuk, burada yapılması gereken işler konusunda sürekli bir irtibatlarının bulunduğunu belirtti.

"Bu irtibat doğrultusunda da devam eden çalışmalar söz konusu. Ben tekrar 'geçmiş olsun' diyor ve buradaki çocuklarımızın, evlatlarımızın, öğretmenlerimizin ihtiyaçları konusunda her türlü tedbiri alacağımızı tekraren ifade etmek istiyorum." diyen Selçuk, Vali Ünlü ile makamında bir süre görüştü.

Daha sonra, Valilikte basına kapalı gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına geçildi.


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