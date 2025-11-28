Derik’te Beklenen Hamle Geliyor! Çevre Yolu İçin Geri Sayım Başladı

Bakan Uraloğlu'ndan Mardin’e çevre yolu müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Danışma Meclisi’nde konuştu. Bakan Uraloğlu, hayata geçirilmesi planlanan Derik Çevre Yolu’nun ihalesinin bugün gerçekleşeceği müjdesini salondakilerle paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Danışma Meclisi'nde konuştu. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadın siyasetin nesnesi değil, öznesidir" hatırlatan Uraloğlu, "Kadınlar iletişimde eşsiz bir başarıya sahiptir. Sizin dokunduğunuz, gittiğiniz yerde bereket, neşe vardır." ifadelerini kullandı.

"SON 23 YILA 100 YILLIK İŞLER SIĞDIRDIK"

2002'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözüyle yola çıktıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"23 yıllık iktidarımızda 100 yıla sığdırılamayacak işleri yaptık. Sosyal alandan ekonomiye, hukuktan dış politikaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayine, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye her alanda ülkemize çağ atlattık Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Vesayetin zincirlerini kırdık. Rekabetçi bir ülke tesis ettik. Türkiye Yüzyılında; üretim, istihdam, ihracat ve milli gelirde rekorlar kırdık. Köprü, tünel havalimanı, hastane, okul gibi dev eserler inşa ettik."

BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI 29 BİN 992 KİLOMETREYE ÇIKTI

Uraloğlu, Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'ndan Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri'ne; İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları'na kadar projeleri birbiri ardına hayata geçirdiklerini belirtti.

Bakan Uraloğlu, bölünmüş yol ağını 6 bin 101 kilometreden 29 bin 992 kilometreye, otoyol ağını bin 714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye çıkardıklarını belirtti. Uraloğlu, demiryolu ağını yaklaşık 11 bin kilometreden yaklaşık 14 bin kilometreye yükselttiklerini kaydetti. Uraloğlu, "Ülkemizi 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren ağı ile donattık. Daha fazlasını yapmaya da gayret ediyoruz." dedi.

Aktif havalimanı sayısını 26'dan 58'e, dış hat uçuş noktalarını 132 ülkede 355'e taşıdıklarını söyleyen Uraloğlu, Türkiye'nin denizcilikte lider 10 ülke arasında yerini aldığını da kaydetti.

Savunma Sanayii'nde ürün arayan bir ülke değil, aranan bir ülke olduklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, milli elektrikli tren setlerini hizmete aldıklarını belirtti. Uraloğlu, "225 kilometre hıza sahip trenimizi de önümüzdeki aylarda test sürüşleri için raylara indireceğiz." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecinden de bahseden Bakan Uraloğlu, "Teröre 2 trilyon liralık harcama yapmışız. Bunu teröre değil de yatırıma yapmış olsaydık neler yapmazdık. Ama bundan sonra yaptıklarımızın daha fazlasını da sizlere hizmet olarak en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine inşallah yapacağız." açıklamasında bulundu.

MARDİN'E 31 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Mardin'in AK Parti Hükümetleri nezdinde çok ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Mardin'in ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 31 milyar liralık yatırım hayata geçirdik." dedi.

Kızıltepe-Viranşehir, Kızıltepe-Nusaybin, Mardin-Diyarbakır, Mardin-Kızıltepe, Midyat Şehir Geçişi ve Bağlantı Yolları gibi önemli projeleri tamamladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Artuklu Üniversitesi ve Kızıltepe Şehir Geçişi Köprülü Kavşaklarını inşa ettik. Özellikle Mardin-Midyat Yolumuz, Kızıltepe'den Nusaybin'e giden yolumuz gibi 6 önemli karayolu projemizin de yapımına devam ediyoruz." diye konuştu.

Bölgenin ticaretine, ekonomisine can verecek demiryolu projelerini de hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Hızlı tren ile Mardin'imizi inşallah buluşturacağız. Mevcut hatlarımızı onardık. Diyarbakır-Mazıdağı İltisak Hattını inşa ettik. Lojistik merkezini planladık, onu inşallah hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanımızı da büyüterek 2014 yılında açtıkları yeni terminal binası ile yolcu kapasitesini 3 milyon yolcuya yükselttiklerini belirterek "2002'de 19 bin olan yolcu sayısını 2024'te 768 binin üzerine çıkardık. Bu sene de aşağı yukarı 700 bine geldik. İç hat trafiğinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'ya uçuyoruz. Yurtdışı uçuş talebini de biliyoruz, inşallah önümüzdeki sene onu da planlayarak yurtdışına da uçurmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

BAKAN URALOĞLU'NDAN MÜJDE

Bakan Uraloğlu, Mardin'de Savur Yolu için ihalenin yapıldığını hatırlatarak sürecin devam ettiğini gelecek yıl yapım çalışmalarına başlamayı hedeflediklerini kaydetti. Bakan Uraloğlu, ayrıca Derik Çevre Yolu'nun ihalesinin ise bugün gerçekleşeceği müjdesini salondakilerle paylaştı.