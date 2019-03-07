Milli Eğitim Bakanı Selçuk OECD Genel Sekreteri Gurria ile görüştü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fransa’nın başkenti Paris’te OECD Genel Sekreteri Jose AngelGurria ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fransa’nın başkenti Paris’te OECD Genel Sekreteri Jose AngelGurria ile bir araya geldi.

Türkiye’nin 2023 eğitim vizyonunu tanıtmak üzere Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nde (OECD)Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk OECD Genel Sekreteri Jose Angel Gurria ile bir araya geldi. Gurria ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Selçuk daha sonra OECD çalışanları ile birlikte basına poz verdi.

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