Milli Eğitim Bakanı Selçuk OECD Genel Sekreteri Gurria ile görüştü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fransa’nın başkenti Paris’te OECD Genel Sekreteri Jose AngelGurria ile bir araya geldi.07 Mart 2019 Perşembe 18:19
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fransa’nın başkenti Paris’te OECD Genel Sekreteri Jose AngelGurria ile bir araya geldi.
Türkiye’nin 2023 eğitim vizyonunu tanıtmak üzere Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nde (OECD)Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk OECD Genel Sekreteri Jose Angel Gurria ile bir araya geldi. Gurria ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Selçuk daha sonra OECD çalışanları ile birlikte basına poz verdi.
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