Milli Eğitim Bakanı Özer'den okullarla ilgili flaş açıklama!
Yüz yüze eğitim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, salgından dolayı eğitime ara verilen sınıflarla ilgili son dakika açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullardaki yüz yüze eğitim süreciyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu.
Özer, "Sistemimizde kayıtlı 850 bin sınıf var ve bugün itibariyle sadece bin 817 sınıfta yüz yüze eğitime ara verilmiş. Birinci doz aşısını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 93, ikinci doz aşılarını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 87. 2023 yılında hedefimiz, 4 ve 5 yaşta okul öncesi erişimi yüzde 100 oranına çıkarmaktır." dedi.