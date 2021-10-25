  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Milli Eğitim Bakanı Özer'den okullarla ilgili flaş açıklama!
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Özer'den okullarla ilgili flaş açıklama!

Yüz yüze eğitim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, salgından dolayı eğitime ara verilen sınıflarla ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 12:24:00 -
Milli Eğitim Bakanı Özer'den okullarla ilgili flaş açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullardaki yüz yüze eğitim süreciyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

Özer, "Sistemimizde kayıtlı 850 bin sınıf var ve bugün itibariyle sadece bin 817 sınıfta yüz yüze eğitime ara verilmiş.  Birinci doz aşısını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 93, ikinci doz aşılarını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 87. 2023 yılında hedefimiz, 4 ve 5 yaşta okul öncesi erişimi yüzde 100 oranına çıkarmaktır." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hayrettin HATUNOĞLU

Şu Milli Eğitim Bakanlığı bu milleti avutmayı bıraksın de eğitsin artık. Araştıran, sorgulayan, üreten insanlar artık yetişsin bu ülkede.
  • Yanıtla
Maçın ardından Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken sözler: Tazminatı öder yollarım
Spor

Maçın ardından Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken sözler: Tazminatı öder yollarım

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2-1 yenildiği maçı değerlendirdi. Dilmen, bu sistemde ..
10 büyükelçi rezaleti yaşanırken İYİ Parti kongresinde dikkat çeken görüntü! Akşener arkasına alıp konuştu
Siyaset

10 büyükelçi rezaleti yaşanırken İYİ Parti kongresinde dikkat çeken görüntü! Akşener arkasına alıp konuştu

Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunarak haddini aşan 10 büyükelçi rezaletinin konuşulduğu şu günlerde Meral Akşener'in gen..
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
Ekonomi

Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

Küresel piyasalarda, Kovid-19 vakalarındaki artışa ilişkin tedirginliklerle haftaya karışık bir seyirle başlarken, açıklanmaya devam eden 3...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay