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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den dikkat çeken çağrı!
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den dikkat çeken çağrı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisine tebrik çiçeği gönderilmesi yerine fidan bağışında bulunulmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 10:03:00 -
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den dikkat çeken çağrı!

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Özer, Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Geleceğe Nefes Seferberliği"ne destek çağrısında bulundu.

Bakan Özer, "Bakanlık görevim nedeniyle tebrik çiçeği gönderen herkese teşekkür ederim. Bundan sonrası için ricam: Hepimizi derinden üzen orman yangınlarında kaybettiğimiz 'can'ların yerine fidan bağışında bulunalım." ifadesine yer verdi.

Bakanlığın paylaşımında, https://gelecegenefes.com internet adresine erişim linki de yer aldı.

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