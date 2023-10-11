Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Okullarda ara tatil kalkacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kaldırılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteciler, ara tatilin öğrenciler üzerindeki olumsuz etkisinden bahsederek ara tatillerin kaldırılmasının gündemde olup olmadığını sordu.
Velilerden bu yönde bir talep olmadığı için ara tatillerin kaldırılmasının söz konusu olmadığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı, “Böyle bir şey yok yani, velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden talep gelirse değerlendiririz.” İfadelerini kullandı.
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