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Aktüel

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, İstanbul'daki meslek liselerini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:26:57 -
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, İstanbul'daki meslek liselerini ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı mesleki eğitim kurumlarında incelemelerde bulundu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Özer, Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ataşehir Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Beşiktaş Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'e, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Serkan Gür ve Zekine Dayıoğlu eşlik etti.

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecindeki katkılarına değinen Özer, Türkiye'nin güçlendirilmiş mesleki eğitimle neler başarabileceğini bildiğini ve buna göre hareket ettiğini belirtti.

Öğretmen, öğrenci ve yöneticilerle ekip ruhuyla hareket edildiğini anlatan Özer, atölyelerin mevcut durumu ve ihtiyaçları hakkında meslek okul yöneticileri ile alan öğretmenlerinin görüşlerini dinledi.


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