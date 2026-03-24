Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi kesin kayıt sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen adaylarının mesleki gelişim süreçlerinde kritik bir durak olan Akademi Hazırlık Eğitimi Programı yerleştirme sonuçlarını ilan etti. Adaylar, hangi eğitim ve uygulama merkezine yerleştiklerini Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

KAYITLAR ŞAHSEN YAPILACAK

Kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adaylarının, kayıt takviminde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri eğitim merkezlerine kılavuzda istenen evraklarla birlikte şahsen başvurmaları gerekiyor. Bakanlık, şahsen başvuru yapamayacak durumda olan adaylar için ise şu istisnayı getirdi:

"Şahsen kayıt başvurusu yapmasına engel mücbir sebebi bulunan adaylar ise noter onaylı vekalet yoluyla kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek."

SON GÜN 3 NİSAN

Kayıt süreci 25 Mart itibarıyla başlayacak ve 3 Nisan saat 17.00’de sona erecek. Belirlenen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek. Hazırlık eğitimi ise tüm kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından 13 Nisan’da resmen başlayacak.