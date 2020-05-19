  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suriye son durum haritası Suriye’de son durum nedir? Suriye'de savaş bitti mi?

Tesbih namazı nasıl kılınır?

Görüşmeler hız kazandı! Fenerbahçe'de Dino Arslanagiç sesleri

Seyahat yasakları ne zaman bitecek? Seyahat kısıtlaması olan iller neler? Seyahat yasağı olan 15 il hangisi?

Fenerbahçe'de hangi futbolcular koronavirüse yakalandı?
için kalan
Spor

Milli cimnastikçilerden 19 Mayıs kutlaması

Milli cimnastikçiler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ortak mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:43:13 -
Milli cimnastikçilerden 19 Mayıs kutlaması

Milli cimnastikçiler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ortak mesaj yayımladı.


Türkiye Cimnastik Federasyonu’nu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili kutlama mesajı yayımlarken, sosyal medya hesabından da milli cimnastikçilerin yer aldığı videoyu paylaştı. Videoda Gürkan Mutlu, Nazlı Savranbaşı, Ferhat Arıcan, Duygu Doğan, Ahmet Önder, Ayşe Bugün Odabaşı ve İbrahim Çolak, 19 Mayıs ile mesajlarını iletti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı