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Aktüel Milli çekiççi Özkan Baltacı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Milli çekiççi Özkan Baltacı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:50:31 -
Milli çekiççi Özkan Baltacı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Milli çekiççi Özkan Baltacı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özkan Baltacı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Milli sporcu, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Onur Çoban'ın "Ermenistan'ın Gence Saldırısı" fotoğrafını seçti.

Tüm fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını ifade eden Özkan Baltacı, AA muhabirlerine çalışmalarında başarı diledi.

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