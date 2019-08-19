Milli çekiççi Kıvılcım, tecrübesine güveniyor

ANKARA (AA) - NURİ AYDIN - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesini sürdüren tecrübeli çekiççi Kıvılcım Kaya Salman, Dünya Atletizm Şampiyonası'na Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) hazırlanıyor.

Katar'ın başkenti Doha'da 27 Eylül-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na hazırlanan milli çekiççi Kıvılcım, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kıvılcım, 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nı televizyondan izledikten sonra spora başlamaya karar verdiğini söyledi.

Güreşle başlayan spor kariyerinin daha sonra atletizmle devam ettiğini aktaran milli çekiççi Kıvılcım, "Babam eski milli güreşçi olduğu için ilk başta beni güreşe yönlendirdi. Fakat atletizme daha yatkın olduğumu fark edip beni atletizme çekti. Spora başladıktan 3 yıl sonra da milli takıma girmeyi başardım." diye konuştu.

Ay-yıldızlı sporcu Kıvılcım, sakatlıklar ve uzun süren tedavi süreçleri nedeniyle talihsizlikler yaşadığını hatırlatarak, "Her sporcu madalya almak için mücadele eder. Ancak bu yıl sakatlıklar ve uzun süren tedavi süreciyle de mücadele ettim. Doha'da hedef önce finaller sonra madalya." ifadelerini kullandı.

Kıvılcım, şimdiye kadar hiç olimpiyat kaçırmadığını belirterek, "2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'na katıldım. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da katılmak istiyorum. Branşımda çok sayıda Türkiye rekoru kırdım. Dünya yıldızlar ve Avrupa gençler ikincisi oldum. Çok sayıda Balkan ve Türkiye şampiyonluklarım var. Akdeniz Oyunları ve İslam Dayanışma Oyunları ikincisiyim. Artık çok tecrübeliyim. Doha'dan madalya ve kota ile dönmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- "Tecrübelerime güveniyorum"





Eryaman kampının çok verimli geçtiğini vurgulayan Kıvılcım, Ankara'da yaşamanın ve kampın burada olmasının, aile ortamından uzak kalmaya ve psikolojik olarak yıpranmalarına engel olduğunu belirtti.

Uzun süreli sakatlıklar yaşamasına rağmen performans verilerinin olimpiyat umudunu arttırdığını söyleyen Kıvılcım, "Olimpiyatlar bir sporcunun ulaşabileceği en üst seviyedir. 2020 Tokyo'ya katılmak için büyük bir çaba içerisindeyiz. Dünya ve Avrupa şampiyonaları olimpiyatlara giden bir yoldur. Bundan dolayı herkesin hedefi öncelikle buraya katılmaktır. Katıldıktan sonra finaldir. Finalde ise madalyaya uzanmaktır." yorumunu yaptı.

Olimpiyat tecrübesini madalyalarla taçlandırmak istediğini aktaran Kıvılcım, "2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'nı katıldım, Londra'da ve Rio'da 15'inci oldum. Bence bunlar büyük bir tecrübe yaşattı. Tecrübelerime güveniyorum. Performansımdan gözlemlediğimiz kadarıyla da olimpiyatlara katılıp madalya alabilecek seviyelerdeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kıvılcım, 2020 Tokyo'dan madalyayla dönmenin kendileri için sürpriz olmayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Madalya neden olmasın? Katılım azaldı, barajlar yükseldi. 2012 Londra ve 2016 Rio'daki rakiplerim şu an yok. Dolayısıyla, madalya alma ihtimali yüksek sporculardan birisiyim."





- "Öğretmenler çocukların hayatlarına dokunmalı"





Beden eğitimi öğretmenliği ve milli sporculuğu birlikte yürütmenin çok zor olduğuna işaret eden milli sporcu Kıvılcım, çocukları çok sevdiği için iki işi de birlikte yürütebildiğini söyledi.

Kıvılcım, okullarda keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda yetenekli çocuğun olduğunu aktararak şöyle devam etti:

"Türk sporunun gelişmesi ve yetenekli sporcuların spor yaşamına kazandırılması adına eğitimcilerimiz inisiyatif almalı ve özverili davranmalı. Çocukların spora yönlendirilmelerinde aileler kadar öğretmenlere de iş düşüyor. Öğretmenler yetenekli öğrencilerini ilgili sporlara yönlendirmeli. Çünkü hepimizin hayatına dokunan birileri oldu. Bir yerlerde hayatına dokunulmasını bekleyen binlerce gizli yetenek var. Bizler de onların hayatlarına dokunup onları Türk sporuna kazandırabiliriz."





- "Milli sporcular olarak hepimiz birer Türk bayrağıyız"





Milli sporcu olmanın çok fazla fedakarlık gerektirdiğini aktaran Kıvılcım Kaya Salman, tüm Türkiye'nin kendilerinden beklenti içinde olduğunu söyledi.

Kıvılcım, hep zirvede kalmak zorunda olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Uluslararası arenada yarıştığım insanların benden fazlası yok, hatta çoğundan daha yetenekliyim, kuvvetliyim. Kendi kapasitemin farkına varmak için sürekli kendime telkinlerde bulunuyorum. Uzun süren kamp dönemlerinde antrenmanda sıkıldığım zamanlarda 'döktüğün ter yarışta sevinç gözyaşı olsun' diye kendi kendimi motive ederek çalışıyorum."

Türk sporcuların spor haricinde farklı misyonlarının da olduğunu ifade eden Kıvılcım, " Milli sporcular olarak hepimiz birer Türk bayrağıyız. Uluslararası müsabakalara çıkınca en önemli amacımız bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırmak oluyor. Şimdiki hedefim ise 2020 Tokyo'da Türk bayrağını dalgalandırmak." diyerek sözlerini tamamladı.