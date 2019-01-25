0553 313 94 23

Milli boksörün gözü Avrupa şampiyonluğunda

- 22 Yaş Altı Kadınlar Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası'nda birinci olan Rabia Oruçoğlu, Rusya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmanın hayalini kuruyor- Rabia Oruçoğlu:"Artık madalya değil, şampiyonluk düşünüyorum. Rusya'ya İstiklal Marşı'mızı okutmak için gidiyorum, tek hedefim bu"

25 Ocak 2019 Cuma 11:55
Milli boksörün gözü Avrupa şampiyonluğunda


ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren milli boksör Rabia Oruçoğlu, Rusya'da mart ayında düzenlenecek 22 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor.

Kariyerinde yıldızlar, gençler ve büyüklerde Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda bronz madalya bulunan 20 yaşındaki Rabia, son olarak 14-20 Ocak'ta Samsun'da gerçekleştirilen 22 Yaş Altı Kadınlar Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda şampiyon oldu.

Yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdüren Rabia, Rusya'da 7-18 Mart'ta düzenlenecek 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.


- "Tecrübe kazandım, şampiyonluk düşünüyorum"


Rabia Oruçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'da düzenlenen şampiyonanın kendisi için çok güzel geçtiğini ve hedeflediği başarıya ulaştığını söyledi.

Antrenörüne verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Rabia, "Daha önceki şampiyonalarda bazı aksaklıklar olmuştu. Orada zorlu rakiplerim vardı ama bu sefer istediklerimi yapabildim. Zorlanmadan rahat bir şampiyonluk elde ettim." dedi.

Rabia, idmanların yoğun geçtiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Rakiplerimize karşı daha etkili maçlar ortaya koyabilmek için bu sene tekniklerimizi biraz daha değiştirdik, daha farklı dövüşmeye başladım. Daha önceleri yurt dışındaki şampiyonalara gittiğim zaman, 'Madalya alsam yeterli.' gözüyle bakıyordum ama artık çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Belli bir yere kadar geldim ve tecrübe kazandım. Artık madalya değil, şampiyonluk düşünüyorum. Rusya'ya İstiklal Marşı'mızı okutmak için gidiyorum, tek hedefim bu."

Okul döneminde biraz daha zorlansa da elinden gelen çabayı gösterdiğini aktaran milli sporcu, tatil nedeniyle günde iki antrenman yapma fırsatı bulduğunu ve en iyi şekilde bu zamanı değerlendirmeye çalıştığını dile getirdi.


- Tiryaki: "Altın madalya bekliyoruz"


Rabia Oruçoğlu'nun antrenörü İshak Tiryaki de milli sporcunun bu zamana kadar baskılı oynadığını, bu yıl ise tekniğini biraz daha değiştirdiklerini ve bunda da başarılı olduğunu ifade etti.

Rabia'nın, sıkletinde en iyisi olduğunu Samsun'da gösterdiğini vurgulayan Tiryaki, "Bu da bizi çok mutlu etti. Rabia'dan Avrupa Şampiyonası'nda inşallah altın madalya bekliyoruz. Bugüne kadar madalya maçlarında yenildik. Tabii bu bilgi, beceri, tecrübe bizi çok üst seviyelere katetmemizi sağladı. Rabia'nın bundan sonra daha başarılı olacağına inanıyorum. 2020 Olimpiyat Oyunları seçmelerine de sokacağız inşallah. Önemli olan bayrağımız ve olimpiyatlara sporcu göndermek. İnşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum." şeklinde görüşlerini aktardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 11:55
  1. boks
  2. Rabia Oruçoğlu
  3. Zonguldak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    OLED üretiminde kullanılabilen özgün elektrotlar yapıldı
    1. OLED üretiminde kullanılabilen özgün..
    2. Ağrı Dağı'nda PKK'lı teröristin cesedi..
    3. Renault Yönetim Kurulu yeni yönetim..
    4. TİKA'dan Moldova'daki Gagauzlara..
    5. Hatayspor ligde ve kupada adından söz..
    6. Döviz kurları
    7. Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Zühtü..
    8. Eğitim-Sen dini değerlerle kavgalı!
    9. Endonezya'daki sel ve heyelanda ölü..
    10. Yılmaz Özdil nitelikli dolandırıcı mı?
    11. İran'da tutuklu eski ABD askeri..
    12. Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
    13. ABD'de silahlı bir grubun üyeleri..
    14. Milli boksörün gözü Avrupa..
    15. TV+ ile milyonlarca film tutkunu, 400..
    16. İranlı gazetecinin ABD'de gözaltına..
    17. İran 12 bin askerle tatbikata başladı
    18. BDDK'dan yönetmelik değişikliği
    19. Engellilerin eğitiminde yeni dönem
    20. "Sadece oyuncu değil, teknik direktör..
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”