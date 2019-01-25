Milli boksörün gözü Avrupa şampiyonluğunda





ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren milli boksör Rabia Oruçoğlu, Rusya'da mart ayında düzenlenecek 22 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor.

Kariyerinde yıldızlar, gençler ve büyüklerde Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda bronz madalya bulunan 20 yaşındaki Rabia, son olarak 14-20 Ocak'ta Samsun'da gerçekleştirilen 22 Yaş Altı Kadınlar Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda şampiyon oldu.

Yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdüren Rabia, Rusya'da 7-18 Mart'ta düzenlenecek 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.





- "Tecrübe kazandım, şampiyonluk düşünüyorum"





Rabia Oruçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'da düzenlenen şampiyonanın kendisi için çok güzel geçtiğini ve hedeflediği başarıya ulaştığını söyledi.

Antrenörüne verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Rabia, "Daha önceki şampiyonalarda bazı aksaklıklar olmuştu. Orada zorlu rakiplerim vardı ama bu sefer istediklerimi yapabildim. Zorlanmadan rahat bir şampiyonluk elde ettim." dedi.

Rabia, idmanların yoğun geçtiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Rakiplerimize karşı daha etkili maçlar ortaya koyabilmek için bu sene tekniklerimizi biraz daha değiştirdik, daha farklı dövüşmeye başladım. Daha önceleri yurt dışındaki şampiyonalara gittiğim zaman, 'Madalya alsam yeterli.' gözüyle bakıyordum ama artık çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Belli bir yere kadar geldim ve tecrübe kazandım. Artık madalya değil, şampiyonluk düşünüyorum. Rusya'ya İstiklal Marşı'mızı okutmak için gidiyorum, tek hedefim bu."

Okul döneminde biraz daha zorlansa da elinden gelen çabayı gösterdiğini aktaran milli sporcu, tatil nedeniyle günde iki antrenman yapma fırsatı bulduğunu ve en iyi şekilde bu zamanı değerlendirmeye çalıştığını dile getirdi.





- Tiryaki: "Altın madalya bekliyoruz"





Rabia Oruçoğlu'nun antrenörü İshak Tiryaki de milli sporcunun bu zamana kadar baskılı oynadığını, bu yıl ise tekniğini biraz daha değiştirdiklerini ve bunda da başarılı olduğunu ifade etti.

Rabia'nın, sıkletinde en iyisi olduğunu Samsun'da gösterdiğini vurgulayan Tiryaki, "Bu da bizi çok mutlu etti. Rabia'dan Avrupa Şampiyonası'nda inşallah altın madalya bekliyoruz. Bugüne kadar madalya maçlarında yenildik. Tabii bu bilgi, beceri, tecrübe bizi çok üst seviyelere katetmemizi sağladı. Rabia'nın bundan sonra daha başarılı olacağına inanıyorum. 2020 Olimpiyat Oyunları seçmelerine de sokacağız inşallah. Önemli olan bayrağımız ve olimpiyatlara sporcu göndermek. İnşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum." şeklinde görüşlerini aktardı.