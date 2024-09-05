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Gündem Milli boksöre trafikte attığı tokat cezasız kalmadı!
Gündem

Milli boksöre trafikte attığı tokat cezasız kalmadı!

Yeniakit Publisher
2024-09-05 12:07:00 - 2024-09-05 12:08:36
Milli boksöre trafikte attığı tokat cezasız kalmadı!

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Trabzonlu milli boksör Busenaz Sürmeneli'yle, kim olduğunu bilmeden trafikte tartışan ve tokat atan kamyon sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, önceki akşam İskenderpaşa Mahallesi Devlet Sahil Yolu Ganita mevkiinde otomobiliyle seyir halinde olan milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye (26) arkasından gelen 61 KS 409 plakalı kamyonetin sürücüsü S.K. (46) sollamak istedi. Yoğun yağış nedeniyle su birikintilerinin de olduğu yolda Sürmeneli'nin ağır ilerlemesi nedeniyle S.K., 'yol verme' tartışması nedeniyle Sürmeneli'nin otomobilinin önüne kırdı. Duran aracından inen S.K. iddiaya göre, Busenaz Sürmeneli'ye bu sırada tokat attı. Milli boksöre küfrettiği de öne sürülen şüpheli, kamyonetiyle daha sonra bölgeden uzaklaştı.


Busenaz Sürmeneli'nin ihbari üzerine harekete geçen polis ekipleri söz konusu şahsı Pelitli mahallesinde yakalayarak gözaltına alırken, hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli şahsın ruhsatsız silahına da el konuldu. S.K., polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği Trabzon Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

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