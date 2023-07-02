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Spor Milli boksör Busenaz Sürmeneli Avrupa Şampiyonu
Spor

Milli boksör Busenaz Sürmeneli Avrupa Şampiyonu

Yeniakit Publisher
2023-07-02 07:03:00 -
Milli boksör Busenaz Sürmeneli Avrupa Şampiyonu

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde Belçikalı rakibini yenerek altın madalya kazandı.

Kadınlar 66 kiloda ringe çıkan Sürmeneli, yarı finalde Büyük Britanya'dan Rosie Joy Eccles'i eledikten sonra finalde Belçika Oshin Derieuw ile karşılaştı.

5-0'lık skorla geçerek altın madalya kazandı.

Rakibi karşısında büyük üstünlük kuran Sürmeneli, üç rauntta da Derieuw'u 5-0'lık skorlarla geçerek altın madalyanın sahibi oldu.

Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları'nda çeyrek finale çıktığı için Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için vize almıştı.

 
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