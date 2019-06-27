0553 313 94 23

Milli atletlerin hedefi Avrupa'da kürsüye çıkmak

- İsveç'te 11-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sorcular Nuran Satılmış ve Yayla Kılıç, Türkiye'ye madalyayla dönmek istiyor- Milli atlet Nuran Satılmış:"Avrupa Şampiyonası'nda hedefim ilk 3'e girerek madalya almak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek"- Milli atlet Yayla Kılıç:"İnşallah orada ülkemizi en iyi şekilde temsil eder, madalyamızı alıp Türkiye'ye döneriz"

27 Haziran 2019 Perşembe 11:27
Milli atletlerin hedefi Avrupa'da kürsüye çıkmak


BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - İsveç'te 11-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek milli atletler Nuran Satılmış ve Yayla Kılıç kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Avrupa Şampiyonası öncesinde Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde kampa giren milli atletler Nuran Satılmış ile Yayla Kılıç, her gün çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Şampiyonada 10 bin metrede koşacak 23 yaşındaki Nuran Satılmış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa katılmak için Ağrı'dan geldiğini belirterek, "Sezona iyi başladık. 10 bin metrede koşacağım. Avrupa Şampiyonası'nda hedefim ilk 3'e girerek madalya almak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. İnşallah hedefimize ulaşırız." dedi.

Satılmış, kampın iyi geçtiğini dile getirerek, "İnşallah kazanır, ilk 3'e girer ve madalya alırız. Koşuyu 13-14 yıldır yapıyorum. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda da en iyi şekilde koşarım." diye konuştu.


- Kılıç: "Hedefimiz ilk 3'e girmek"


Avrupa Şampiyonası'nda 10 bin metre koşacak bir diğer milli atlet Yayla Kılıç, iyi bir çalışma döneminin içinde olduklarını kaydetti.

Kampa katılmak için Ağrı'dan Bolu'ya geldiğini aktaran 22 yaşındaki Kılıç, "Haftada 3 gün kent merkezindeki atletizm pistine gelip antrenmanlarımızı yapıyoruz. Diğer antrenmanlarımızı da Aladağ'da gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, Avrupa Şampiyonası'nda ilk 3'e girmek. Onun için çalışıyoruz. İnşallah orada ülkemizi en iyi şekilde temsil eder, madalyamızı alıp Türkiye'ye döneriz." ifadelerini kullandı.


- Antrenör Gönen: "Sporcularımız çok iyi durumda"


Milli takım antrenörü Sedat Günen, yaklaşık bir haftadır Bolu'da çalıştıklarını belirterek, "Sporcu olduğum dönemde ben de Bolu'da hazırlandım. Burası çok güzel. Çok verim almıştım. Avrupa Şampiyonası'na gideceğimiz için özellikle buraya gelmek istedim." şeklinde konuştu.

Kampın tamamlanmasının ardından şampiyonaya katılmak için İsveç'e gideceklerini aktaran Günen, "Sporcularımız çok iyi durumda. İsveç'ten madalyayla döneceğimize inanıyorum. Zaten sporcularımızdan biri sıralamada ikinci, diğeri de dördüncü. Madalya alıp kürsüye iki sporcumuzu da çıkaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:27
  1. ALADAĞ
  2. Atletizm
  3. Avrupa Şampiyona
  4. Bolu
  5. İsveç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa ilk yarıda yükseldi
    1. Borsa ilk yarıda yükseldi
    2. "Narko Alan" projesiyle İzmir’de..
    3. Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar düşecek
    4. Hayatlarında ilk defa kulaç atmanın..
    5. Başını demir korkuluğa sıkıştıran..
    6. Manisa’ya otomativ inovasyon merkezi..
    7. Serbest piyasada altın fiyatları
    8. Rize'de trafik kazası: 11 yaralı
    9. Yargıtay 9. Ceza Dairesince, kapatılan..
    10. Avcılar’da denizden erkek cesedi çıktı
    11. Rektör Taş’tan Başkan Suer’e ziyaret
    12. Türk soğutma sanayicileri atmosferi..
    13. Boeing 737 Max'lerde yeni hata tespit..
    14. Asfalt yüklü tır, kamyonla kafa kafaya..
    15. Fatih Sondaj Gemisi'ne F-16 selamı
    16. “Ruhani’yi uyardım”
    17. Tunceli’de bir haftada 11 terörist..
    18. Piyasalarda gün ortası
    19. Tunus'ta intihar saldırısı! Polisler..
    20. Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol..
    21. Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol..
    22. Garanti BBVA Partners Meetup eğitim..
    23. İçişleri Bakanlığı rakamları..
    24. Real Madrid, Walter Tavares’in..
    25. Bakan Gül, Afgan mevkidaşı Enver ile..
    26. Gaziantep Büyükşehir’e Türk Dünyası..
    27. 2019 yılı mayıs ayı konut satışları..
    28. Tunus'un başkentinde polis aracını..
    29. Yaz spor okullarında ilk ders başladı
    30. Türk F-16’sından, Fatih Sondaj..
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!