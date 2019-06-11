Milli atletler Bosna Hersek'e gitti - Zenica kentinde düzenlenecek Uluslararası Atletizm Yarışmaları'nda Türkiye'yi 12 sporcu temsil edecek

ANKARA (AA) - Milli atletler, Uluslararası Atletizm Yarışmaları'na katılmak üzere Bosna Hersek'e gitti. Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre organizasyon, yarın Zenica kentinde düzenlenecek. TAF Asbaşkanı Yasin Taş'ın başkanlık ettiği kafilede 12 atlet yer alıyor. Kafilede yer alan sporcular şunlar: Yiğitcan Hekimoğlu, Kayhan Özer, Muammer Demir, Yusuf Yalçınkaya, Berfe Sancak, Emel Şanlı Kırçın, Emre Dalkıran, Ayetullah Aslanhan, İslam Taşçı, Nurten Mermer, Şevval Ayaz, Tuğçe Şahutoğlu.

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