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Milli atlet Tuğba Güvenç'in gözü zirvede

- Katıldığı uluslararası yarışlarda altın madalyaları bulunan milli atlet Tuğba Güvenç, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası ve Tokyo'da yapılacak 2020 Yaz Olimpiyatları'nda derece elde etmek istiyor- Milli atlet Tuğba Güvenç:"Yaşım genç ve sadece 4 yıldır bu branşı yapıyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kürsüye yakın olmak istiyorum"- TAF Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen:"Federasyon olarak kendisinden çok ümitliyiz. Tokyo'da İstiklal Marşı'mızı okutup ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecektir"

30 Haziran 2019 Pazar 11:25
Milli atlet Tuğba Güvenç'in gözü zirvede


ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - Milli atlet Tuğba Güvenç, bu yıl yapılacak organizasyonlardan derece ile ayrılmak istediğini belirterek, "Tokyo'da yapılacak 2020 Yaz Olimpiyatları'nda da kürsüye yakın olmak istiyorum." dedi.

Ay-yıldızlı forma ile 2015'teki 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası, ardından Tayvan’daki 2017 Üniversite Oyunları'nda (Universiade) 3 bin metre engelli branşlarında altın madalya kazanan Tuğba Güvenç, başarı çıtasını yukarı taşımak için yoğun tempoda çalışıyor.

Yüksek rakımın sporcular üzerindeki olumlu etkileri dolayısıyla tercih edilen Erzurum'un Palandöken ilçesinde kampa giren Tuğba, bu yıl ilk ciddi sınavını temmuz ayında İtalya'nın Napoli kentinde yapılacak Universiade 2019'da verecek.

Tuğba, bu organizasyonda "9.40.00" olan baraj puanını yakalayıp Katar'ın başkenti Doha'da 28 Eylül-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılmayı amaçlıyor.

Hazırlık yarışları olarak gördüğü bu organizasyonlarda başarılı sonuçlar almayı hedefleyen Tuğba, asıl hedefi olan Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nda madalya alarak kürsüye çıkmak istiyor.


- "Madalya imkansız değil"


Tuğba Güvenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılından itibaren katıldığı iki ayrı organizasyondan altın madalya ile ayrıldığını anımsattı.

Öncelikle bu yılki dünya şampiyonasına hazırlandığını ancak hedefinin Tokyo'da derece elde etmek olduğunu dile getiren Tuğba, şöyle konuştu:

"İki hafta sonra İtalya'da yapılacak Universiade yarışları var. Orada dünya şampiyonası barajını geçip ülkemizi dünya şampiyonasında en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bu organizasyondaki ilk hedefim finale kalabilmek. Finalde en iyi derecemi geliştirmek istiyorum. Madalya imkansız değil. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Yaşım genç ve sadece 4 yıldır bu branşı yapıyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kürsüye yakın olmak istiyorum."


- Tüzemen: "Federasyon olarak kendisinden çok ümitliyiz"


Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen de Tuğba'nın diğer sporcuları gibi çok değerli olduğunu ve sürekli olarak kendilerini gururlandırdığını aktardı.

Tuğba'nın, Erzurum'da devam eden kampta son derece özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Tüzemen, "Tuğba'nın kamp performansı çok iyi. İnşallah dünya şampiyonası ve Tokyo'da da madalya kazanacağına inanıyorum. Gününde olursa madalya kazanma şansı çok yüksek. Federasyon olarak kendisinden çok ümitliyiz. Tokyo'da İstiklal Marşı'mızı okutup ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecektir." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 11:25
  1. Atletizm
  2. Erzurum
  3. Tokyo 2020
  4. Tuğba Güvenç

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