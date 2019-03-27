0553 313 94 23

Milli Atıcılardan, Salihli’nin Atış Poligonuna büyük ilgi

Manisa’nın Salihli ilçesinde açılan ve Ege Bölgesi’nin en büyük trap ve skeet atış poligonu olan Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu milli atış sporcuları tarafından ilgi gördü.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:24
Milli Atıcılardan, Salihli’nin Atış Poligonuna büyük ilgi

Manisa’nın Salihli ilçesinde açılan ve Ege Bölgesi’nin en büyük trap ve skeet atış poligonu olan Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu milli atış sporcuları tarafından ilgi gördü.


Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen Milli Atıcılar, Manisa’nın Salihli ilçesindeki Türkiye’nin yedinci, Ege Bölgesi’nin en büyük Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu’nda antrenman yapıyor. Milli Atıcılar, poligonu bölgeye kazandıran Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür etti. Beklediklerinden daha büyük bir atış poligonuna kavuştuklarını söyleyen Salihli Avcılar Kulübü Başkanı Hasan Demir “Kısacası küçük bir semt sahası boyutunda bir poligon istedik. Ama sağ olsun Belediye Başkanımız çok büyük bir tesisi yapıp, Türkiye’nin en güzel poligonunu inşa etti. Bu poligon Salihli avcısı ve Manisa ve Türkiye atıcısı için lütuf niteliğindedir. Salihli’ye böyle büyük bir poligonu kazandıran Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya teşekkür ediyorum” dedi.



Demir: "Önümüzdeki yıllar büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağız"


Her birinde 15’er trap makinası bulunan 3 atış yolunun yer aldığı poligonun salı, perşembe, cumartesi ve pazar günü olmak üzere 4 gün açık olduğunu belirten Demir, “Türkiye’deki ulusal müsabakalara katılacak olan Manisa atıcısı, müsabakalara burada hazırlanıyor. Atıcılar, poligonun dünya standartlarında olduğu için hiçbir zorluk çekmiyor” diye konuştu. Poligonun 2 ulusal turnuvaya ev sahipliği yapacağını dile getiren Demir, “Türkiye Atıcılık Federasyonu 2 müsabaka verdi. Mesir Kupası ve ulusal müsabakaya ev sahipliği yapacağız. Ayrıca kulüpler arası kulüp skeet yarışması da yine burada yapılacak. Önümüzdeki yıllarda da büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağız” ifadelerini kullandı.


Salihli Trap ve Skeet Atış Poligonu antrenmana gelen Milli Atıcılardan Erdinç Kebapçı, poligondan memnun olduklarını belirterek “Salihli poligonu çok güzel bir poligon oldu. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Poligonun eksikliği var mı var, 2 tane daha atış yolunun olmamasıdır. Buraya 2 tane daha poligon eklediğimizde tamamen uluslararası güzel bir poligon olacak. Bundan sonraki antrenmanlarımı da burada gerçekleştirmek istiyorum” dedi. Denizli bölgesi atıcılarından Serhat Avcı “Poligon çok güzel, Türkiye’nin bir numarası diyebilirim. Biraz daha eksiği var, o eksiklikler giderildiği zaman uluslar arası çapta yarışmalar yapılacak bir poligon haline gelecektir” şeklinde konuştu. İzmir’den antrenmana Salihli’ye geldiğini söyleyen Feyzi Kızıl, “Kendi poligonumuz olmasına rağmen Salihli poligonunu tercih ediyoruz. Çünkü Türkiye’de en büyük sahaya sahip, ayrıca disiplinli ve düzgün, her şey nizami bir şekilde hazırlanıyor” diye konuştu.


Daha önceleri İzmir’de antrenman yaptığını ancak Salihli’deki tesisin açılmasının ardından antrenmanlarına Salihli’de devam ettiğini belirten Manisa bölgesi atıcılarından Ahmet Şan, “Antrenmanlarıma İzmir’de yapıyorum. Ama böyle bir poligon olduktan sonra İzmir’i bıraktık, Salihli’de antrenmanlarımızı yapıyoruz. Burası hem çok güzeli hem de uluslar arası bir poligon oldu. Belediye başkanımız 2 poligon daha sözü verdi. O iki poligonda olduktan sonra Türkiye’nin bütün müsabakaların burada olacağını, Milli Takım kamplarının burada olacağını düşünüyorum. Poligon Salihli ve tüm atıcı camiasına hayırlı olsun” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özhaseki ASO Meclis Toplantısı’na katıldı
    1. Özhaseki ASO Meclis Toplantısı’na..
    2. Kocadon’un billboardları ve posterleri..
    3. Başkan Alemdar’dan sosyal..
    4. Kasırganın vurduğu Mozambik’te 5..
    5. ‘Organik Arıcılık Projesi’nin kapanış..
    6. AK Parti'nin Düzce mitingi
    7. "Ülkemizin e-ticaret konusundaki hızlı..
    8. Galatasaray'dan transfer bombası Kevin..
    9. Yüksekova’da muhtarlar toplantısı
    10. Savaş mağduru çocuklar için kermes
    11. Diyarbakırspor, ikinci maçına odaklandı
    12. Marble 25. kez “merhaba” dedi
    13. Mardinliler yavru köpek için seferber..
    14. Başkan Görmez’den Barış Yapı çıkarması
    15. Tezcan Karakuş TÜGİK YİK Genel..
    16. Nijerya'daki "Lassa sıtması" salgını
    17. "Huawei P30 serisi, mobil..
    18. İhlas Koleji öğrencisinden üç Türkiye..
    19. Zengibar Kalesinde kaçak kazı yaparken..
    20. Bodrum’da Ahmet Aras sevgisi git gide..
    21. Terör saldırısından sonra Yeni..
    22. Dr. Tahir Ateş seçim çalışmalarına hız..
    23. "Refah istiyoruz"
    24. Kaman ilçe Belediye Başkanı Talu:
    25. Kındam Mahallesinde asfalt çalışmaları..
    26. Öğrencilere ‘Yabancı Madde..
    27. Talasgücü’nde oyunculara 5 gün izin
    28. DKGK’dan Yeşil’e ziyaret
    29. "Aslan yattığı yerden kalkıyor"
    30. Ara verdikleri üretime 700 çalışanı..
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!