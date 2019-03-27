Milli Atıcılardan, Salihli’nin Atış Poligonuna büyük ilgi

Manisa’nın Salihli ilçesinde açılan ve Ege Bölgesi’nin en büyük trap ve skeet atış poligonu olan Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu milli atış sporcuları tarafından ilgi gördü.

Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen Milli Atıcılar, Manisa’nın Salihli ilçesindeki Türkiye’nin yedinci, Ege Bölgesi’nin en büyük Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu’nda antrenman yapıyor. Milli Atıcılar, poligonu bölgeye kazandıran Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür etti. Beklediklerinden daha büyük bir atış poligonuna kavuştuklarını söyleyen Salihli Avcılar Kulübü Başkanı Hasan Demir “Kısacası küçük bir semt sahası boyutunda bir poligon istedik. Ama sağ olsun Belediye Başkanımız çok büyük bir tesisi yapıp, Türkiye’nin en güzel poligonunu inşa etti. Bu poligon Salihli avcısı ve Manisa ve Türkiye atıcısı için lütuf niteliğindedir. Salihli’ye böyle büyük bir poligonu kazandıran Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Demir: "Önümüzdeki yıllar büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağız"

Her birinde 15’er trap makinası bulunan 3 atış yolunun yer aldığı poligonun salı, perşembe, cumartesi ve pazar günü olmak üzere 4 gün açık olduğunu belirten Demir, “Türkiye’deki ulusal müsabakalara katılacak olan Manisa atıcısı, müsabakalara burada hazırlanıyor. Atıcılar, poligonun dünya standartlarında olduğu için hiçbir zorluk çekmiyor” diye konuştu. Poligonun 2 ulusal turnuvaya ev sahipliği yapacağını dile getiren Demir, “Türkiye Atıcılık Federasyonu 2 müsabaka verdi. Mesir Kupası ve ulusal müsabakaya ev sahipliği yapacağız. Ayrıca kulüpler arası kulüp skeet yarışması da yine burada yapılacak. Önümüzdeki yıllarda da büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağız” ifadelerini kullandı.

Salihli Trap ve Skeet Atış Poligonu antrenmana gelen Milli Atıcılardan Erdinç Kebapçı, poligondan memnun olduklarını belirterek “Salihli poligonu çok güzel bir poligon oldu. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Poligonun eksikliği var mı var, 2 tane daha atış yolunun olmamasıdır. Buraya 2 tane daha poligon eklediğimizde tamamen uluslararası güzel bir poligon olacak. Bundan sonraki antrenmanlarımı da burada gerçekleştirmek istiyorum” dedi. Denizli bölgesi atıcılarından Serhat Avcı “Poligon çok güzel, Türkiye’nin bir numarası diyebilirim. Biraz daha eksiği var, o eksiklikler giderildiği zaman uluslar arası çapta yarışmalar yapılacak bir poligon haline gelecektir” şeklinde konuştu. İzmir’den antrenmana Salihli’ye geldiğini söyleyen Feyzi Kızıl, “Kendi poligonumuz olmasına rağmen Salihli poligonunu tercih ediyoruz. Çünkü Türkiye’de en büyük sahaya sahip, ayrıca disiplinli ve düzgün, her şey nizami bir şekilde hazırlanıyor” diye konuştu.

Daha önceleri İzmir’de antrenman yaptığını ancak Salihli’deki tesisin açılmasının ardından antrenmanlarına Salihli’de devam ettiğini belirten Manisa bölgesi atıcılarından Ahmet Şan, “Antrenmanlarıma İzmir’de yapıyorum. Ama böyle bir poligon olduktan sonra İzmir’i bıraktık, Salihli’de antrenmanlarımızı yapıyoruz. Burası hem çok güzeli hem de uluslar arası bir poligon oldu. Belediye başkanımız 2 poligon daha sözü verdi. O iki poligonda olduktan sonra Türkiye’nin bütün müsabakaların burada olacağını, Milli Takım kamplarının burada olacağını düşünüyorum. Poligon Salihli ve tüm atıcı camiasına hayırlı olsun” dedi.