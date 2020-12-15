Milli aşıda faz 2 haftaya başlıyor

Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan aşının Faz1 çalışmaları dün itibariyle tamamlandı. Aşının insan deneyleri kapsamındaki ilk dozu, kasım ayı başında 44 gönüllüye yapıldı. Önemli bir yan etkiye rastlanmayan ilk doz uygulamasından sonra ikinci doz uygulaması ise 26 Kasım'da başlandı. Faz 1'in ikinci dozu da 44 gönüllüye uygulandı. İkinci dozun dün 44 gönüllüye uygulanmasıyla Faz 1 çalışmaları tamamlandı.

Yan etki görülmedi

Müjdeyi veren Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Kovid-19'a karşı üniversitemiz tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen yerli aşımızın faz 1 ikinci dozlaması dün tamamlandı ve ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah önümüzdeki hafta, en geç bu ay sonuna kadar faz 2'ye geçmeyi planlıyoruz" dedi.

Yerli aşı, faz 2 çalışması kapsamında 200 gönüllüye uygulanacak.

Tüm dünyaya diz çöktüren koronavirüs salgınına karşı insanlığın umudu haline gelen aşının kimlere ve nasıl uygulanacağı tartışılırken, Aile Hekimleri Federasyonu yoğunluğun ve bulaş riskinin azaltılması için aşıların randevu sistemine göre yapılmasını önerdi. Akit’e konuşan ve dünya tarihinin en büyük aşı seferberliğinin kısa süre içinde başlayacağına dikkati çeken Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, aile hekimlerinin aşılama hakkındaki önerilerini şöyle sıraladı:

SMS ve HES’le davet

“Türkiye’de, Çin’den temin edilen inaktif aşılar büyük oranda aile sağlığı merkezlerinde yapılacak. Kimlerin aşı olacağı net bir şekilde belirlenip aşı olacak kişilere SMS ve HES uygulaması aracılığıyla bilgilendirilme yapılması gerekiyor. Çoklu merkezlerde aşılama yapılmalı. Aile Sağlık Merkezlerinin yükü hafifletilmeli. Aşı lojistiği sürekli olacak şekilde sağlanmalı. Aşı saklamaya özel dolaplar Aile Sağlığı Merkezlerine dağıtılmalı. Aşıyı uygulayacak yeterli aile sağlığı çalışanımız yok. Kamu dışı aile sağlığı çalışanı alımı artırılmalı, muvafakat sağlanmalı. Aile hekimliği ek yerleştirme kuraları açılmalı. İller arası geçiş kuraları açılmalı. Tek çalışan birimlere mutlaka destek aile sağlığı çalışanı sağlanmalı. Hızlı aşılama isteniyorsa, sağlık raporları ya da ilaç yazımı gibi aile hekimliğindeki bazı işlemler askıya alınmalı. Raporlu ve sürekli kullanılan ilaçların eczaneden reçetesiz temini devam etmeli. Evde bakıma muhtaç hastalar için Evde Sağlık Hizmetleri desteklenip aktive edilmeli ve aşılamaları onlar yapmalı. Randevu sistemi aile hekimliğinde de olmalı. Bunların yanı sıra kişisel koruyucu ekipman desteği kaliteli ve sürekli her bölgede ihtiyaca göre sağlanmalı. Tıbbi atıkların bertarafı mali yükü aile hekimlerinin üzerinden alınmalı. Aşı yaparken kullanılacak enjektör, pamuk, alkol, el dezenfektanı, eldiven vb bakanlık tarafından desteklenmeli” ifadelerini kullandı.