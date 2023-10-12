Milli ara sonrası Fenerbahçe’yi bekleyen zorlu fikstür var!
Milli aranın sona ermesinden hemen sonra Fenerbahçe, 21 gün içinde birbirinden önemli 6 karşılaşma oynayacak. Kanarya, zorlu fikstüre çalışmalarına devam ediyor.
Milli araya 16’da 16 yaparak kayıpsız giren Fenerbahçe’yi ara sonrasında zorlu bir fikstür bekliyor. Kanarya, Konferans Ligi ve Süper Lig'de üst üstte maça çıkacak. Bu süreçte 20 günde 6 karşılaşmada boy gösterecekler.
İlk olarak ligde Hatayspor ile sahasında karşılaşacak olan Kanarya 26 Ekim’de Konferans Ligi grubundaki üçüncü maçında Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad ile karşı karşıya gelecek. F.Bahçe 3 gün sonra ligde deplasmanda Pendik ile karşılaşacak.
Hemen ardından Trabzonspor maçı
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4 Kasım’da Trabzonspor’u konuk edecek Kanarya, 9’unda Konferans Ligi’nde bu kez deplasmanda Ludogorets ile karşı karşıya gelecek ve 3 gün sonra zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede deplasmanda Adana Demir ile oynayacak.
İşte Fenerbahçe'nin maç takvimi:
22 Ekim Hatayspor
26 Ekim Ludogorets
29 Ekim Pendikspor
4 Kasım Trabzonspor
9 Kasım Ludogorets
12 Kasım Adana Demirspor