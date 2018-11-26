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Milli antrenör çiftten Bitlis'te "wushu sanda" eğitimi

- Bitlis Eren Üniversitesinde öğrenciyken evlenen milli antrenörler Şuayp ve Kader Olçay çifti, açtıkları "wushu sanda" kursunda yaklaşık 150 sporcuya eğitim veriyor- Şuayp Olçay:"Hem öğrenciyiz hem de öğrenci yetiştiriyoruz. Eşimle aynı okulu, sınıfı, evi ve salonu paylaşıyoruz"- Kader Olçay:"Bitlis'te kızların yapacağı etkinlik sınırlı. Kızları wushu ile tanıştırdık"

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:23
Milli antrenör çiftten Bitlis'te "wushu sanda" eğitimi


BİTLİS (AA) - AHMET OKUR - Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) öğrenciyken evlenen milli antrenörler Şuayp ve Kader Olçay çifti, açtıkları "wushu sanda" kursunda yaklaşık 150 sporcuya eğitim veriyor.

Üç yıl önce BEÜ Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunu (BESYO) kazanarak kente gelen Olçay çifti, burada aldıkları evlilik kararıyla bir yıl önce dünyaevine girdi.

Antrenör çift, bir okulun bodrum katında oluşturdukları spor salonunda wushu sanda eğitimine başlarken, birbirlerinin deneyiminden faydalanarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kız ve erkek 150'ye yakın lisanslı sporcusu bulunan, aynı evi, sınıfı, okulu ve salonu paylaşan Olçay çifti, yeni şampiyon sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.


- Şuayp: "Aynı salonda beraber sporcu yetiştiriyoruz"


Şuayp Olçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise yıllarında tanıştığı eşi ile aynı üniversiteyi kazandıklarını ve Bitlis'te evlendiklerini söyledi.

Burada hem okula devam ettiklerini hem de kurs açarak, wushu sanda sporunu yaygınlaştırdıklarını anlatan Olçay, şöyle konuştu:

"İlk kursumuzu Cemil Özgül Anadolu Teknik Mesleki Lisesinde açtık. Hem öğrenciyiz hem de öğrenci yetiştiriyoruz. Eşimle aynı okulu, sınıfı, evi ve salonu paylaşıyoruz. Aynı salonda beraber sporcu yetiştiriyoruz. Her şeyimiz birlikte. İkimizin de sporcu yetiştirme hayali vardı. Şimdi bu hayali gerçekleştiriyoruz."

Olçay, okulu bitirdikten sonra da Bitlis'te kalmayı ve burada çalışmalarını sürdürmeyi istediklerini aktardı.


- Kader: "Bitlisli kızlar wushu ile tanıştı"


Kader Olçay, kendisinin kız, eşinin de erkek öğrencilere eğitim verdiğini, antrenmanlarda, maçlarda, okulda eşiyle hep dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.

Her gün okul çıkışı salonda çalıştıklarını anlatan Olçay, şunları kaydetti:

"Bitlis'te kızların yapacağı etkinlik sınırlı. Kızları wushu ile tanıştırdık. Bir şeyler yapabileceklerinin ve bu spor sayesinde üniversiteye daha rahat girebileceklerinin farkına vardılar. Kızlarımız daha fazla çalışmaya başladı. Bu onlar için ayrı bir etkinlik oldu. İlk zamanlar aileler izin vermiyordu. Ailelerin bilinçlenmesi ile kızların önü açıldı. Wushu sporuna önce korkarak ve çekinerek bakıyorlardı. Şimdi ise fiziksel ve ruhsal açıdan çok iyi seviyeye geliyorlar."


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:23
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  2. Bitlis Eren Üniversitesi
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  6. Wushu Sanda

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