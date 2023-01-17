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Siyaset Milletvekillerine yapmayın dedi, kendisi yaptı! Kılıçdaroğlu kendi talimatına uymadı
Siyaset

Milletvekillerine yapmayın dedi, kendisi yaptı! Kılıçdaroğlu kendi talimatına uymadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve parti yetkililerine hazırladığı raporda, dini konulara değinilmemesini ve TSK'nın aleyhine konuşulmaması gerektiğini söyledi. Kendi talimatına uymayan Kılıçdaroğlu, TSK komutanlarını tehdit etti, milletvekilleri de dini konulara girerek Kılıçdaroğlu'nu takmadı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 13:14:00 -
Milletvekillerine yapmayın dedi, kendisi yaptı! Kılıçdaroğlu kendi talimatına uymadı

 yeniakit.com.tr 

CHP Genel Merkezi tarafından milletvekillerine haftalık olarak gönderilen bilgilendirme raporunda, “Konuşulmaması Gerekenler ve Dikkat Edilmesi Gereken Konular” bölümünde, “Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemesi” tavsiye edildi.

Ayrıca, "Türk ordusu ve Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili eleştirel söylemlerde bulunulmamalı." denildi. Kılıçdaroğlu kendi hazırlayıp milletvekillerine ve yetkililere kamuya açık alanlardaki konuşmalarında dikkat etmeleri gereken hususları hatırlatırken, bizzat kendisi, komutanlara "Haddinizi bilin" diyerek, kendi talimatına aykırı davrandı.

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CHP'li milletvekilleri de dini konulara girilmemesi uyarısını umursamadı. Özellikle imam maaşları üzerinden rezil bir algı operasyonuna kalkışan milletvekilleri, "Kılıçdaroğlu'nu takan yok, yapmayın dediklerini herkes yaptı" yorumlarına neden oldu.

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