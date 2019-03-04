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Milletvekillerinden çalışanlara müjde

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Afşin-Elbistan bölgesinde özelleştirilen yerlerde çalışanların mağdur edilmeyeceğini, gerekirse kurum değişikliği olacağını söyledi.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:46
Milletvekillerinden çalışanlara müjde

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Afşin-Elbistan bölgesinde özelleştirilen yerlerde çalışanların mağdur edilmeyeceğini, gerekirse kurum değişikliği olacağını söyledi.


Afşin-Elbistan A Termik Santrali ve Afşin-Elbistan Linyitlerinin özelleşmesinin adından 3 aydır ataması yapılmayan çalışanlarla bir araya gelen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Sefer Aycan, çalışanların kesinlikle mağdur edilmeyeceklerini söyledi.


MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Enerji Bakanlığına Afşin-Elbistan A Termik Santrali ve Afşin-Elbistan Linyitlerinin özelleştirme durumunu ve santral çalışanlarının akıbetini sordum. Bize söylenen; 657 ve 399 sayılı kanun kapsamına tabi olanlar asla açıkta kalmayacakları, kurum içerisinde değerlendirilecekleri cevabını aldık. En çok talep burada fazlalık gibi olanların tayin istekleri ile ilgili durumdur. Enerji Bakanlığı tarafından tayin isteklerinin zaman içerisinde halledileceği söylendi. Hiçbir çalışanımızın mağdur edilmesi gibi bir durum yok" dedi.


İşçilerin kapatılan Çöllolar Kömür Havzasının tekrar açılması veya kurumlar arası geçiş yapılması yönündeki talepleri değerlendireceklerini belirten AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise, "Bin 500 oydan daha önemlisi çocuklarınızın geçimidir. Çöllolar Kömür Havzasının açılması noktasında çalışma yapacağız. Eğer yeni ocak açılmazsa işçilerin kurumlar arası geçişini sağlamaya çalışacağız. Bu iki seçenekten birini Allah’ın izniyle gerçekleştireceğiz. Kurumlar arası geçiş olması durumunda 4B olmayacak. İşçiler mevcut özlük hakları korunarak geçecektir" dedi.


AEL ve Termik Santralde çalışanların istedikleri yerlere gönderileceklerini de belirten Özdemir şunları kaydetti:


"AEL ve Afşin-Elbistan A Termik Santralinde toplam 1224 işçi kurumda kalmıştır. Bu kalan kişilerden emekli olanlarla birlikte bin 55 personel var şu anda. Bu bin 55 personelin de mart ayında 55 tanesi daha emekli olacak ve bin personel kalmış olacak. 100 personel AEL koordinasyon müdürlüğünde kalacak, 200’e yakın personel de B Santrali işletme müdürlüğünde kalacak. Toplamda 300 kişi işletme müdürlüğünde kalacak. Geriye kalan 700 kişinin birinci tercihleri temel alınarak EÜAŞ içi tayin yapılacak. EÜAŞ diğer kurumlarından personel eksikliği için yazı istedi. Oradan gelen yazılara göre işçiler tayin edilecek."

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:46
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