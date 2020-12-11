Milletvekilinin evine saldırıya tutuklama
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün’ün Sakarya’daki evine silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı.
Üstün’ün Adapazarı ilçesindeki evine dün tüfekle ateş açtıktan sonra polisi arayarak kendisini ihbar etmesi üzerine gözaltına alınan şüpheli S.A’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli S.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı. Şüpheli S.A’nın başka suçlardan da kaydı olduğu bildirilmişti. Saldırı sırasında Ayhan Sefer Üstünve ailesinin evde olmadığı öğrenilirken, evin giriş katındaki verandanın camları kırılmıştı.