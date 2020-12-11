  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Milletvekilinin evine saldırıya tutuklama
Gündem

Milletvekilinin evine saldırıya tutuklama

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün’ün Sakarya’daki evine silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:21:00 -
Milletvekilinin evine saldırıya tutuklama

Üstün’ün Adapazarı ilçesindeki evine dün tüfekle ateş açtıktan sonra polisi arayarak kendisini ihbar etmesi üzerine gözaltına alınan şüpheli S.A’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli S.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı. Şüpheli S.A’nın başka suçlardan da kaydı olduğu bildirilmişti. Saldırı sırasında Ayhan Sefer Üstünve ailesinin evde olmadığı öğrenilirken, evin giriş katındaki verandanın camları kırılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Türkiye dayanışması sonrası Ruslar devreye girdi! Skandal anlaşma
Dünya

Azerbaycan Türkiye dayanışması sonrası Ruslar devreye girdi! Skandal anlaşma

Türkiye ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ savaşı öncesi ve sonrasında sergilenen dayanışma sonrası sessizliğini koruyan Rusya Suriye'de ..
Türkiye'den Fas'a 'Filistin' çıkışı
Gündem

Türkiye'den Fas'a 'Filistin' çıkışı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ile normalleşme kararı alan Fas'ın Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yı telefonla arayarak Filistin ko..
Merkel: Tüm dengeler değişecek
Dünya

Merkel: Tüm dengeler değişecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Salgın, dünyadaki güç dengelerini, özellikle iktisadi olarak ama belki de sosyopolitik olarak da yeniden d..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay