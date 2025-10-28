Milletvekilinden skandal görüntü: Mecliste yardımcısına tırnağını kestirdi!
Peru’da milletvekili Lucinda Vásquez’in yardımcısına mecliste ayak masajı yaptırdığı görüntüler tepki çekerken, olay hakkında etik soruşturma başlatılması kararlaştırıldı.
Peru'da solcu milletvekili Lucinda Vásquez'in meclisteki ofisinde yardımcısına ayak masajı yaptırıp, tırnağını kestirdiği görüntüler ülke gündemine bomba gibi düştü.
Söz konusu fotoğrafın 6 Kasım 2024’te çekildiği, ancak yakın zamanda sızdırıldığı belirtildi.
Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Kongre Başkanı Fernando Rospigliosi, durumu “çalışanlara saygısızlık” ve “etik dışı bir davranış” olarak nitelendirdi.
YEMEK DE YAPTIRIYOR
Vásquez'in ayrıca danışmanlarını mesai saatleri içinde evine yemek pişirmeye gönderdiği, maaşlarını da devlet parasından ödediği iddia edildi.
SORUŞTURMA AÇILACAK
Peru medyasında yer alan habere göre Rospigliosi, milletvekili Vásquez hakkında etik soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.
Kongre Etik Komisyonu Başkanı Elvis Vergara da olayla ilgili resen soruşturma açılacağını açıkladı.
Vergara, 3 Kasım’da yapılacak oturumda konunun resmen gündeme alınacağını ve ayrıntılı bir inceleme yürütüleceğini belirtti.