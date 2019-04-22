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Milletvekili Tutdere’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 19:42
Milletvekili Tutdere’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.


Milletvekili Abdurrahman Tutdere mesajında,egemenliğin hiçbir kişide değil millette olduğu, çocuklarımıza adanmış nice yıllar dilediğini söyledi.


Milletvekili Tutdere, “23 Nisan 1920 milletin egemenliğini eline aldığı, işgal zincirini kırdığı, kendi tarihini yazmaya başladığı gündür. Bugün, Türkiye tarihinin yeni bir dönüm noktasıdır. İnsanlarımızı özgürlüğe kavuşturan,millet egemenliğin simgesi olan Meclisimizin kuruluş günü çocuklara ve yeni nesillere Gazi Mustafa Kemal tarafından armağan edilmiştir. Bu noktada, bizden sonraki kuşaklara bırakacağımız en değerli mirasın, özgür ve adil düşüncenin yeşerebildiğibir Türkiye olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle, halkımızın verdiği sonsuz güçle hepimizin özlediği huzur ve barış içerisindeki Türkiye’yi birlikte yaşatacağız.


Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kuran tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi şükranla anıyor,egemenliğin hiçbir zümre, çıkar grubu veya kişide değil millette olduğu, çocuklarımızın geleceğine adanmış nice yıllar diliyoruz. Özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 19:42
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