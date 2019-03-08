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Milletvekili Tutdere: “Tütün biterse Adıyaman açlığa mahkum edilir”

Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Tütüncüler Pazarında satıcılar ve üreticilerle sohbet ederek, hükümetin tütün politikalarını eleştirdi.

08 Mart 2019 Cuma 10:36
Milletvekili Tutdere: “Tütün biterse Adıyaman açlığa mahkum edilir”

Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Tütüncüler Pazarında satıcılar ve üreticilerle sohbet ederek, hükümetin tütün politikalarını eleştirdi.


CHP İl Başkanı Deniz Çakmak ve partililer ile birlikte tütüncü esnafını ziyaret eden CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, tütünle ilgili 2 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girecek kanun maddesine dikkat çekti.


Burada gazetecilere açıklamada bulunan Abdurrahman Tutdere, tütüncüler pazarında eski yoğunluğun olmadığına dikkat çekerek, “Tütüncüler pazarı daha önceden Adıyaman’ın borsasıydı. Buraya il dışından insanlar tütün almaya gelirlerdi.Ancak bu gün tütüncüler alıcı bulamıyor. Tütün Adıyaman için en önemli değerdir. Çocuklarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin hepimizin temel geçim kaynağıdır. Hükümetin yanlış tütün politikaları nedeniyle çıkarmış olduğu cezalar nedeniyle tütün üreticileri can çekişiyor. Yol kontrollerinde tütünlere el konuluyor, üreticiye ciddi miktarda cezalar kesiliyor. Para cezalarına üreticinin tahammülü kalmamıştır. Buradan çağrıda bulunmak istiyorum; Adıyaman’ın ekmeğine göz dikenler bu insanların ekmeğinden elinizi çekin. 2017 yılında Kaçakçılık kanununa eklenen bir madde ile tütün satmak, nakletmek 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasıyla ilgili kanun getirildi.


Bu hükümet bu topraklarda bin yıllık geçmişi olan yerli olan bu tütünü kaçak statüsüne koydu. Bu yasa 2 Temmuz 2019 tarihinde yürürlükte olacak. Bu tarihten sonra bu tezgahlar burada olmayacak. Adıyaman üreticileri sanık olacak.


Bu hapis cezalarının kaldırılması için kanun teklifini meclise verdim. İnşallah bu yasanın kaldırılması için elimizden geleni göstereceğiz. Bu yasayı bu şekilde hiçbirimiz kabul edemeyiz. Tütünü Adıyaman’da yok ettiğiniz zaman bütün Adıyaman’ı açlığa mahkum etmiş olursunuz. Tarım kenti olan Adıyaman’da tarım yerlerde. İnsanların çarkı tütün ile dönüyor. Biz bu çarkın dönmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:36
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