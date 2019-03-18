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Milletvekili Tüfenkci’den Millet İttifakı’na eleştiri

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Cumhur İttifakı’nı oluşturduğumuz iki parti var, bizim ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:18
Milletvekili Tüfenkci’den Millet İttifakı’na eleştiri

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Cumhur İttifakı’nı oluşturduğumuz iki parti var, bizim ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi. Onlar da AK Parti diyor. Peki, diğer partiler niye ortaklarını söyleyemiyorlar? Bal gibi ittifak kuruyorlar ama aday sorduğun zaman ’yok biz ittifak kurmadık’ diyorlar. Perde arkasında CHP’si bir yerde aday göstermiyor, İYİ Parti’yi destekliyorlar. Bir yerde hepsi birlikte Saadet Partisi’ni destekliyor. Ondan sonrada utançlarından gizli kapaklı ittifak kuruyorlar. Madem bu ittifak milletin faydasına o zaman göğsünü gererek ’benim ortağım bu’ desene. Sen ortağından utanıyorsun, söyleyemiyorsun" dedi.


AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını Malatya’nın Pütürge ilçesinde sürdürdü.


Tüfenkci, AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük ile Bakımlı, Tosunlu, Örmeli mahalleleri ve Kerer mezrasını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.


Ziyaretlerde konuşan AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, “Bizler sizin hizmetinize talibiz, bunun için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 31 Mart’tan sonra başımızın üstünde yeriniz var, her zaman koşacağız. Bizler sizlerle bir araya geldik, siz bizi dinlediniz, bizler sizi dinledik. Şimdiden vereceğiniz desteklerden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Şehidimizin cenazesi olduğu için biraz geciktik, şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Pütürge için çalışıyoruz. Allah bizleri sizlere mahcup etmesin, bu karşılamanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada sizleri de sık sık rahatsız ediyoruz. 31 Martta Allah’ın izniyle sizlerin emrinde olacağız. Biz bu oyları kendimize değil, sizler için istiyoruz, bu oyları kendinize vermiş olacaksınız, bundan emin olun. Biz adil ve şeffaf belediyeciliğin örneği olacağız. Pütürge’yi hak ettiği yere taşıyacağız” ifadesini kullandı.


AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, bir yola çıktıklarını ve bu yolda milletle birlikte yürüdüklerini ifade etti. Tüfenkci, 31 Mart’ta sandıklarda bereketi yaşayacaklarını kaydederek, "Hizmet, aşkı olanın eseridir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti’nin ortaya koyduğu belediyecilik, AK Parti’nin bu ülkenin teminatı olma noktasında esasında bu seçimleri yerel seçimlerin çok ötesine taşıyor. Bu mesele; Ahmet’i, Mehmet’i belediye başkanı seçme meselesi değil, bu mesele Türkiye’nin geleceği ve bekasıyla da çok yakından ilişkili bir seçim. Bazıları, ’Yerel seçimin beka meselesiyle ne alakası var’ diyor. Eğer Türkiye’nin üzerinde birilerinin hesabı varsa, dış güçlerin ve bölücülerin hesabı varsa, kimse kusura bakmasın beka meselesi de her zaman vardır. Bu coğrafya ucuz bir coğrafya değil, Anadolu coğrafyasında kalmanın bir bedeli var. Onun için seçimlere bir noktada bu gözle bakmakta da fayda var. Ama ’hizmet, eser’ derseniz, o AK Parti’nin işi. Yaparsa, AK Parti yapar" diye konuştu.


31 Mart seçimlerinin Türkiye’nin geleceğiyle yakından alakalı olduğu için büyük önem taşıdığına vurgu yapan Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Bazıları işi getirip patlıcana, domatese, soğana bağlayıp işin büyük resmini kaçırmak istiyorlar. Biz, Malatyalı bir hemşerimizi Suriye’de şehit vermişsek terör koridoru oluşmasın, teröristler oradan ülkemize saldırmasın diye verdik. Demek ki beka meselesi de her zaman var. Biz uyanık olmazsak, bu coğrafyada kalmak güç ister. Anadolu coğrafyası ucuz bir coğrafya değil, herkesin gözü burada. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 yılda dik duruşuyla, birlik ve beraberliğimizi sağlamasıyla, sizlerin onu her daim seçimde ciddi anlamda desteklemenizle, vermiş olduğunuz her bir oy oyunu bozuyor. Biz ilimizi, ilçemizi yönetecek başkanları seçiyoruz ama bu seçim onun ötesinde bir boyut kazandı. Bu seçimlerde kim kimi destekliyor. Cumhur İttifakı’nı oluşturduğumuz iki parti var; bizim ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi. Onlar da AK Parti diyor. Peki, diğer partiler niye ortaklarını söyleyemiyorlar? Bal gibi ittifak kuruyorlar ama aday sorduğun zaman ’yok biz ittifak kurmadık’ diyorlar. Perde arkasında CHP’si bir yerde aday göstermiyor, İYİ Parti’yi destekliyorlar. Bir yerde hepsi birlikte Saadet Partisi’ni destekliyor. Ondan sonrada utançlarından gizli kapaklı ittifak kuruyorlar. Madem bu ittifak milletin faydasına o zaman göğsünü gererek ’benim ortağım bu’ desene. Sen ortağından utanıyorsun, söyleyemiyorsun. Çünkü onlar meselesi, niye ortaklık kurduklarını biliyorlar. ’AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı kaybetsin’ deyip, gerisini düşünmeyen çevreler var. Onun için biz meseleyi sadece belediye başkanlığı olarak görmüyoruz. Bu nedenle kullanacağımız her bir oy, Türkiye’nin geleceğiyle çok yakından ilgili."

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:18
  1. doğa

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