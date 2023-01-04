"Milletvekili olmayı düşünüyor musun?" sorusuna Şahan Gökbakar'dan cevap

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Gökbakar, siyasete girip girmeyeceğiyle ilgili bir soruyu da cevapsız bırakmadı.

"Milletin sevdiği bir evladı olmak daha güzel"

Gündem ve siyasi paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şahan Gökbakar, bir takipçisinin "Milletvekili olmayı düşünüyor musun?" sorusuna "Milletin sevdiği bir evladı olmak daha güzel" yanıtını verdi. Komedyenin bu cevapla siyasete girmeyi düşünmediği de anlaşıldı.