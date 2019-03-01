Milletvekili Erol;"Biz vatandaşımıza hizmet için buralardayız"

Siyasetin gerilim ve karşıtlık demek olmadığına değinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,siyasetin bulunduğu yere hizmette farklılığını anlatarak alternatifsöylemlerle halka hizmet et olduğunu ve kendilerinin de vatandaşa hizmet için burada olduklarını söyledi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Alacakaya ilçesindeesnaflarıziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Milletvekili Erolardından Saadet Partisi Seçim Koordinasyon Merkezine ziyaret etti. Erol ayrıca, CHP, MHP ile SP’nin ilçe belediye başkan adayları veİYİ Parti ilçe başkanıylabirlikte yemek yedi.

3 farklı partiden belediye başkan adayıyla bir arada oturan Milletvekili Erol, tüm adayların, aday oldukları yerehizmet etmek için çaba sarf ettiğini aktardı.

Siyasetin gerilim ve karşıtlık olmadığına dikkat çeken CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Siyaset bulunduğu yere hizmette farklılığını anlatarak alternatifsöylemlerle halka hizmet etmektir. Burada herkes hizmet etmek için çaba gösteriyor. Önemli olan seçim çalışmalarında her adayın emeğine saygılı olmaktır. Biz vatandaşımıza hizmet için buralardayız”ifadelerini kullandı.