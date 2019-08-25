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Milletvekili Dülger’in Malazgirt Zaferi mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Malazgirt Zaferi’nin 948.

25 Ağustos 2019 Pazar 11:27
Milletvekili Dülger’in Malazgirt Zaferi mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Malazgirt Zaferi’nin 948. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Dülger, Türk Milleti’nin kaderini değiştiren, dünya tarihinin akışına yeni bir yön tayin eden ve sonuçları itibariyle en şanlı zaferlerimizden birisini oluşturan Malazgirt Zaferi’nin 948. yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.


Dülger, “Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te kazandığı parlak zafer bir askerî başarının çok ötesinde anlam ifade etmektedir. Bu zafer, yalnızca kendisinden dört kat daha kalabalık Bizans ordusuna karşı kazanılmış bir savaş değil, aynı zamanda kazanılmış yepyeni bir vatandır.Malazgirt Zaferi, Türk Milleti’ne Anadolu’nun kapılarını ardına kadar açıp, cennet bir vatanın inşa sürecine başlandığı tarihtir. O günden bu güne kadar geçen sürede bu coğrafyanın ebedî bir Türk yurdu olduğunu tüm cihana ilân ve ispat etmiştir.Malazgirt, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna uzanan yolun ilk adımıdır. Türk Milleti’ne Anadolu’yu vatan kılan bir tapu senedidir ayrıca, Malazgirt Zaferi’yle, Bizans’ın baskıya, zorlamaya, sömürüye ve adaletsizliğe dayalı yönetim anlayışına Anadolu topraklarında son verilmiş; bu coğrafyadaki halklara Türk Milleti’nin kadim zamanlara dayanan adaletli, merhametli ve hoşgörülü yönetim anlayışı gösterilmiştir”


Dülger, sözlerini şöyle sürdürdü, “Malazgirt Zaferi ile birlikte bu topraklar artık ebedi ata yurdumuz olarak tescillenirken, Sultan Alparslan ve komutanlarının gönüllere çaldığı farklı inanç, köken, dil ve kültürlere saygı mayası kısa sürede tutmuş ve bu topraklardaki yaklaşık bin yıllık kardeşliğimizin temelini oluşturmuştur. Bugün dahi aziz milletimizin aynı şuur, inanç ve kararlılıkla kardeşlik ahdimize sahip çıkıp, geçmişinden daha görkemli bir geleceğe ulaşmak için el ele, gönül gönüle olduğunu görmek bizlere kıvanç verirken, ülkemize milletimize düşmanlık besleyenleri kahretmektedir. Tarihin en şerefli milletinin yeni destanlar yazmasını kimse engelleyemez. Kökümüz mazide, gözümüz atide. Bizde ne zaferler biter, ne de kahramanlar.Bu duygu ve düşünceler içerisinde;Malazgirt Zaferi’nin 948. Yıldönümünde başta Büyük Komutan Sultan Alparslan olmak üzere, bu aziz toprakları bizlere ebedi bir vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.Malazgirt Zaferimiz kutlu olsun” ifadesine yer verdi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:27
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