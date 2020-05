Milletvekili Dülger’den çiftçiler günü mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 14 Mayıs dünya çiftçiler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, mesajında korana virüs (Covid 19) nedeniyle dünyanın çaresiz kaldığı zor bir süreçten geçildiğini belirterek, "Üretmekten vazgeçmeyen toprağını işleyen , bahçesinde tarlasında çalışan, ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde emeği olan, alın teri olan çiftçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Biliyoruz ki ektiğiniz her tohumda, hasat ettiğiniz her toprakta, alın terinizde, inancınızda, bereket duanızda; bu ülkenin sofrası, bugünü ve geleceği var. Korana virüs salgını ve sonrasındaki gelişmeler göstermiştir ki çiftçisine destek olmayan, tarımsal üretimi zayıf olan, tarıma, hayvancılığa yatırım yapmayan, önem vermeyen hiçbir ülke ayakta kalamaz ve vatandaşını sağlıklı, mutlu yaşatamaz. Ülkemizin her bölgesinde gece gündüz demeden üreten, riskli dönemlerde dahi tedbirini alarak tarlasında, ahırında, bağında, bahçesinde çalışan, 83 milyon insanımızın zor günlerinde beslenmesini sağlayan, gıdasını sofrasına ulaştıran çiftçilerimiz de sağlık çalışanlarımız kadar alkışı hak etmişlerdir. Toprağımızı emek ve alın teriyle bereketlendiren, azim ve çalışkanlıklarıyla can suyu olan çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü canı gönülden kutluyorum. Yüreği ile çalışıp en iyisini üretmek için alın teri döken çiftçi kardeşlerimin mahsulü bereketli olsun, artsın eksilmesin , taşsın dökülmesin” ifadesine yer verdi.