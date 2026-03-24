  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Spor Lang, sakatlığın detaylarını anlattı! Asılsız iddialara karşı uyardı
Spor

Lang, sakatlığın detaylarını anlattı! Asılsız iddialara karşı uyardı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Lang, sakatlığın detaylarını anlattı! Asılsız iddialara karşı uyardı

Galatasaray’ın Liverpool ile oynadığı hazırlık maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan kiralık yıldız Noa Lang, parmağının koptuğu yönündeki asılsız iddialara Hollanda Milli Takımı kampından cevap verdi. Yaşadığı kazanın detaylarını anlatan 26 yaşındaki futbolcu, "Her şey yolunda, parmağım yerinde duruyor" diyerek spekülasyonlara son noktayı koydu. Kulüp doktoru Yener İnce ise oyuncunun sağlık durumu hakkında son bilgileri paylaştı.

Galatasaray formasıyla sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Noa Lang, Liverpool maçında reklam panolarına tutunmak isterken yaşadığı ilginç sakatlığın perde arkasını araladı. Hollanda Milli Takımı’nın Norveç ve Ekvador maçları aday kadrosuna davet edilen yıldız oyuncu, kampın yapıldığı bölgede Ziggo Sport’a özel açıklamalarda bulundu.  

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Noa Lang, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık hakkında açıklamalarda bulundu. Durumunun iyi olduğunu belirten Lang, 'Her şey yolunda. Medyayı bilirsiniz, kendi hikayelerini dünyaya yayarlar.' ifadelerini kullandı

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Noa Lang, Hollanda Milli Takımı aday kadrosunda yer aldı. 26 yaşındaki futbolcu, Hollanda'nın Norveç ve Ekvador ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

YENER İNCE'NİN AÇIKLAMASI

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Lang'ın Norveç maçında oynayamayacağını, Ekvador maçında ise durumuna göre karar verileceğini açıkladı.

MİLLİ TAKIM'DA KONUŞTU

Hollanda Milli Takımı'na seçilen ve milli takım kampına katılan Noa Lang, burada sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"DURUMUM İYİ"

Milli takım kampında Ziggo Sport'a konuşan Noa Lang, "İyiyim. Reklam panosuna tutunmak istedim ama arkasında bir sürü çit vardı. Oldukça keskinlerdi. Parmağım çit ile reklam panosu arasında kesildi." dedi.

"KENDİ HİKAYELERİNİ YAYIYORLAR"

Sakatlığı pozisyonda parmağının tamamen koptuğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklayan Lang, "Dikiş atıldı ve parmağım hala tam olarak duruyor ve tamamen iyileşecek. Her şey yolunda. Medyayı bilirsiniz, kendi hikayelerini dünyaya yayarlar." sözlerini sarf etti.

GÜNLÜK HAYATTAKİ ZORLUKLARI

Sakatlığı sonrası günlük hayatta zorluk yaşadığını esprilli bir dille anlatan Noa Lang, "Sağ elimi kullandığım için bir süre PlayStation oynayamıyorum ama geçecek. Bir de tuvalette de önemli bir detay. (Gülerek)" dedi. Lang, "Neyse ki futbol oynamak için sadece bacaklarıma ihtiyacım var." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 11 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23