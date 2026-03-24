4.5 milyon Euro çarpıldı! Hortumcu Cem Uzan’ı koruyan Fransa belasını buldu

Fransa, Türk kökenli girişimci Esat Çakmak’ın ülkeyi nasıl 4.5 milyon Euro çarptığını konuşuyor. Fransız gazetesi La Marseillaise'de yayımlanan habere göre, inşaat sektöründe faaliyet gösteren 44 yaşındaki Esat Çakmak'ın 2020-2023 yılları arasında iki şirket üzerinden işçi istihdam ettiği ancak işe alım, maaş bordroları ve sosyal primleri hiçbir zaman bildirmediği ortaya çıktı.

Bu çerçevede Çakmak hakkında Marsilya Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 17 Mart'ta görülen duruşmada Çakmak'ın denetim riskini azaltmak için şirketini Marsilya'dan Bobigny'ye taşıdığı, kapatılınca da yerine yeni bir şirket kurduğu kaydedildi. Duruşmada, sınırlı sayıda ön bildirim (DPAE) yapılmasına rağmen gerçek prim ödemesinin asla gerçekleşmediği ifade edildi.

Yapılan soruşturma sırasında Esat Çakmak'ın evinde 5 bin 300 avro nakit, 22 banka kartı ve Audi Q8 ile Mercedes S dahil dört araç ele geçirildi. Sanık, kazandığı parayı kumara harcadığını veya işçilere dağıttığını, şu anda sırt ağrıları nedeniyle asgari geçim yardımı (RSA) aldığını savundu.

CEZASI BELLİ OLDU

Fransız Hakim, "Kasıtlı olarak işçilerinizi bildirmeyerek zenginleştiniz ve Urssaf'a büyük zarar verdiniz" derken, savcı da sanık için "dolandırıcı patron" ifadesini kullandı. Savcı, yöntemin BTP (inşaat) sektöründe sık görüldüğünü belirterek 3 yıl kesin hapis ve tutuklama talep etti. Sosyal güvenlik kurumu olan Urssaf'ın avukatı da suçun ihmal değil, kasıtlı olduğunu vurguladı.

Çakmak’ın avukatı, müvekkilinin büyük bir servet elde etmediğini ve Türkiye'de yaşasaydı hayatta kalamayacağını belirterek, "O, asıl işverenlerin piyonuydu" dedi.

Fransız mahkemesi, sanığı 3 yıl hapis (2 yıl tecilli), 20 bin Euro para cezası ve ömür boyu şirket yönetme yasağına çarptırdı. Ayrıca Urssaf'a 4 milyon 682 bin 927 Euro tazminat ödemesi ve şirketlerinin feshi kararı verildi. Cezanın 1 yıllık kesin kısmı, elektronik kelepçe ile ev hapsine çevrildi.

Yaşana bu gelişme Cem Uzan olayını bir kez daha gündeme getirdi. Bilindiği üzere Fransa, Türkiye’yi milyonlarca dolar soyan hortumcu Cem Uzan’a sığınma hakkı vermiş ve kesinleşmiş hapis cezasına rağmen korumuştu.