3’ü Arap şeyhlerine aitti! Bodrum'daki 150 milyon dolarlık felakette kimlerin yatı yandı?

Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü olan 21 Mart'ta Bodrum Yalıkavak Marina'da meydana gelen yangında yedi lüks yat tamamen yanarak kül oldu. Toplam değeri 150 milyon doları aşan yatlardan üçünün Arap şeyhlerine, birinin ise Rus oligarka ait olduğu belirtildi.

Yangında yanan diğer üç yatın sahiplerinin ise ünlü Türk iş insanları olduğu konuşuluyordu. Edinilen bilgiye göre, bu teknelerden biri sosyete ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Ozan Şer'e ait "Cher" isimli motor yat. Yatın piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

AYHAN IŞIK’IN DAMADININ YATI DA BATTI

Ozan Şer ve eşi Bahar Şer, her yaz Bodrum koylarında demir atan yatlarının kül olduğunu öğrenince Londra'da bulunan oğullarının yanından acele ile ayrılarak yurda döndü.

Yangında bir diğer Türk yat sahibi ise Türk sinemasının efsane ismi Ayhan Işık'ın damadı İbrahim Levent olarak açıklandı.

Yangın sırasında Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın "Lady Yaz" isimli yatı bir yat arayla, Demet Sabancı Çetindoğan'ın "Desiree Bleue" yatı ise dört yat arayla yangından kıl payı kurtarıldı.