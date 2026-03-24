Gündem 3’ü Arap şeyhlerine aitti! Bodrum'daki 150 milyon dolarlık felakette kimlerin yatı yandı?
3'ü Arap şeyhlerine aitti! Bodrum'daki 150 milyon dolarlık felakette kimlerin yatı yandı?

Bodrum Yalıkavak Marina'da Ramazan Bayramı'nda çıkan yangında yedi lüks yat yanarak battı. Toplam değerleri 150 milyon doları aşan teknelerden üçünün Arap şeyhlerine, birinin Rus oligarka, diğerlerinin de Ozan Şer ve İbrahim Levent'e ait olduğu öğrenildi. Türk milyarderlerin ve ünlülerin yatları ise yangından kıl payı kurtuldu. Yangında yüreği ağzına gelen ünlü isimler şöyle...

Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü olan 21 Mart'ta Bodrum Yalıkavak Marina'da meydana gelen yangında yedi lüks yat tamamen yanarak kül oldu. Toplam değeri 150 milyon doları aşan yatlardan üçünün Arap şeyhlerine, birinin ise Rus oligarka ait olduğu belirtildi.

Yangında yanan diğer üç yatın sahiplerinin ise ünlü Türk iş insanları olduğu konuşuluyordu. Edinilen bilgiye göre, bu teknelerden biri sosyete ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Ozan Şer'e ait "Cher" isimli motor yat. Yatın piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

AYHAN IŞIK’IN DAMADININ YATI DA BATTI

Ozan Şer ve eşi Bahar Şer, her yaz Bodrum koylarında demir atan yatlarının kül olduğunu öğrenince Londra'da bulunan oğullarının yanından acele ile ayrılarak yurda döndü.

Yangında bir diğer Türk yat sahibi ise Türk sinemasının efsane ismi Ayhan Işık'ın damadı İbrahim Levent olarak açıklandı.

Yangın sırasında Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın "Lady Yaz" isimli yatı bir yat arayla, Demet Sabancı Çetindoğan'ın "Desiree Bleue" yatı ise dört yat arayla yangından kıl payı kurtarıldı.

ali

vergini al devlet vergini sadece fişli faturalı şeker alan çocuktan değil gerçek vergini al malıye uyutma

hasel

Zengine birşey olmaz.Bir kere yanar.Fakir her gün yanıyor.Yine de yazık olmuş.Neden olsaydı.Demek ki müdahale edecek fırsatı bulamadılar.
