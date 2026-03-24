  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem Hürmüz Boğazı yüzünden Türkiye'de gıda sorunu yaşanacak mı? En üst makamdan açıklama geldi!
Hürmüz Boğazı yüzünden Türkiye’de gıda sorunu yaşanacak mı? En üst makamdan açıklama geldi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
DMM’den ‘Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler nedeniyle Türkiye’de gıda arzının tehlikeye girdiği’ iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM) ‘Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler nedeniyle Türkiye’de gübre krizi yaşandığı ve gıda arzının tehlikeye girdiği’ iddialarına ilişkin dezenformasyon içerdiği belirtilerek, Türkiye’de gübre tedarikine ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığı aktarıldı.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler nedeniyle Türkiye’de gübre krizi yaşandığı ve gıda arzının tehlikeye girdiği’ iddiası dezenformasyon içermektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamalarda, Türkiye’de gübre tedarikine ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığı, üretim süreçlerinin kesintisiz devam ettiği ve mevcut stokların yeterli olduğu açıkça ifade edilmiştir. Türkiye ayrıca farklı tedarik kanallarına da sahip olup; ilgili alanlardaki arz güvenliği kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Kamuoyunun küresel gelişmeleri çarpıtarak panik ve kaos algısı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara karşı hassas olması, yalnızca resmî kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate alması önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fahri

Gerekirse gofret cips enerji içeceği yumuşak şeker ing soğuk çay gazlı kola v.b ürünler durdurulsun bize kışın bakliyat patates ???? un makarna beyaz et yeter yazın da sebze meyve yeter
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23