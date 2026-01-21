Milletvekili Dr. Arslan’dan birlik çağrısı

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Nusaybin’de bayrak üzerinden gerçekleştirilen provokatif girişime tepki gösterdi. Arslan, Türk bayrağının milletin ortak değeri olduğunu vurgulayarak, “Dün Nusaybin’de, bayrağımız üzerinden yapılan provokatif girişimi hepimiz üzüntüyle takip ettik. Türk bayrağı; 86 milyon vatandaşımızın ortak değeri, ortak onurudur. Bu bir tuzaktır ve bizim görevimiz de bu tuzaklara düşmeden, sağduyu ve birlik içerisinde hareket etmektir” ifadelerini kullandı.

“STK’lara çağrı yaptı, birlik ve beraberlik mesajı verdi”

Toplumsal birlik çağrısı yapan Arslan, “Alevisiyle Sünnisiyle, Türk’üyle Kürt’üyle, sağcısıyla solcusuyla hep birlikte ‘bu bayrak hepimizin’ demeli, bayrağa uzanan ellere birlikte karşı durmalıyız” dedi. Meclis’te farklı görüşlerin temsil edilmesinin demokrasinin gereği olduğunu belirten Arslan, “Ancak söz konusu bayraksa, vatan ise, milletin birliği ise; herkesin duracağı yer aynıdır” şeklinde konuştu. Arslan konuşmasını, “Geliniz, bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep birlikte Türkiye olalım” sözleriyle tamamladı.