Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Ölümle burun buruna! Dev kayalar evin içine girdi
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ölümle burun buruna! Dev kayalar evin içine girdi

Şırnak Cizre'de yamaçtan kopan tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları bir evin üzerine düştü. Evde bulunan 5 kişilik aile, son anda dışarı çıkarak felaketten kurtuldu.

#1
Foto - Ölümle burun buruna! Dev kayalar evin içine girdi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir ev, saniyeler içinde yerle bir oldu.

#2
Foto - Ölümle burun buruna! Dev kayalar evin içine girdi

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1394 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki yamaçta heyelan yaşandı. Şiddetli gürültüyle birlikte yerinden kopan tonlarca ağırlığındaki dev kayalar, dağ yamacına yakın konumdaki bir evin üzerine yuvarlandı.

#3
Foto - Ölümle burun buruna! Dev kayalar evin içine girdi

Kayaların isabet ettiği evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, duvarlar kağıt gibi parçalandı. Olay esnasında içerde bulunan 5 kişilik aile, gürültüyü fark ederek kendilerini son anda dışarı atmayı başardı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, ev kullanılamaz hale geldi.

#4
Foto - Ölümle burun buruna! Dev kayalar evin içine girdi

15 günden bu yana evde kalmadıklarını elbise ve kıyafet almak için eve geldiklerini kaydeden Esma Gezme, ‘'Çocuklarla birlikte evden elbise ve kıyafet aldığımız sırada heyelan yaşandı. Deprem oldu sandım ve çocuklarımı alıp kendimizi dışarıya atarak kurtulduk. Dev kaya parçaları yatak odasına girdi, tüm eşyalar da toprak ve kayaların altında kaldı. Sanki deprem oldu sandık ve büyük bir şok yaşadık. İmkansızlıklarla yaptığımız ev şuan kullanılmaz hale geldi. Çocuklarımla dışarda kaldım ve çaresiz durumdayım. Bu şartlarda ya komşularımda kalacağım ya da babamın evine gideceğim. Yetkililerden yardım bekliyorum çünkü bu karda kışta açıkta kaldık. Lütfen bize yardım etsinler'' dedi.

#5
Foto - Ölümle burun buruna! Dev kayalar evin içine girdi

Heyelan sonrası yetkililer heyelanın yaşandığı yere giderek hem olay yerinde inceleme yaptı hem de aile bireyleri ve mahalle sakinleri ile konuşup bilgi alışverişinde bulundu. Mahalle sakinleri benzer bir durumun tekrarlanmaması için yamaçtaki riskli kayaların temizlenmesini ve gerekli istinat çalışmalarının bir an önce yapılmasını talep etti.

