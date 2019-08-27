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Milletvekili Derya Bakbak'tan eşi tarafından bıçaklanan kadına ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, doğumdan sonra hastane yatağında eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Güldane Yırtıcı'yı evinde ziyaret etti- Derya Bakbak:- "Bu konunun sadece hukuki bir mesele olarak görülmemesi gerekiyor. Toplumsal olarak el ele verip, birlik ve beraberlik içerisinde, bu tür vakalara tepkimizi göstererek, bunun bir insanlık dramı olduğunu görmeliyiz"- Güldane Yırtıcı:- "Kadınlar olarak hep birlikte, beraber olduğumuz müddetçe inşallah bu sorunların üstesinden geleceğiz"

27 Ağustos 2019 Salı 16:05
Milletvekili Derya Bakbak'tan eşi tarafından bıçaklanan kadına ziyaret

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, doğumdan sonra hastane yatağında eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Güldane Yırtıcı'yı ziyaret etti.

Bakbak, Yırtıcı'nın merkez Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'ndeki evine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Derya Bakbak, şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yaşanan olayın çok üzücü olduğunu belirten Bakbak, "Gerek insani açıdan gerekse dinimiz açısından, gerek toplumsal gerekse ahlaki açıdan hiçbir şekilde kabul edilemez bir olay. Anne de bir kadın, kendi kızı da bir kadın, insan annesini, kızını nasıl görüyorsa, eşini de o şekilde görmesi gerekiyor." dedi.

Kadına şiddetin önlenmesi için birçok çalışma yürütüldüğünü ifade eden Bakbak, şunları söyledi:

"Emniyet ve sağlık personelleri eğitildi. Kadın sığınmaevleri açıldı, kadın konukevleri açıldı. Hepsi şiddet gören kadınlarımızın mağdur olmaması yönünde yapılan çalışmalar. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, eşleri Emine Erdoğan, bakanlarımız, başta Fatma Şahin ve diğer aile bakanlarımız olsun, bu konuda çok dikkatle davrandılar. Yine mecliste Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bu amaçla kurulan komisyonlarımızdan birisi. Bugün de bununla ilgili çalışmalar sürmekte. Hakimler, savcılar ve bu konumda mağdur olan kadınlar dinlendi ve hukuki açıdan daha iyi ne yapılabilir, bunu daha iyi nasıl yönetebiliriz amacıyla bir çalışma şu anda yürütülmekte."

Bakbak, yine Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Bu konunun sadece hukuki bir mesele olarak görülmemesi gerekiyor. Toplumsal olarak el ele verip, birlik ve beraberlik içerisinde bu tür vakalara tepkimizi göstererek, bunun bir insanlık dramı olduğunu görmeliyiz." ifadelerini kullandı.

3 çocuk annesi Güldane Yırtıcı da ziyaretten memnuniyeti dile getirdi.

Yırtıcı, "Kadınlar olarak hep birlikte, beraber olduğumuz müddetçe inşallah bu sorunların üstesinden geleceğiz. Kadınlar şiddet görmeyecek, inşallah annelerimiz ölmeyecek. Şiddet uygulayanlara verilen cezalar, inşallah daha ağır cezalar olacak. Hafifletilmiş olmasın. Olmasın ki bunda kadın ölmesin, çocuklar annesiz kalmasın istiyorum." şeklinde konuştu.

- Olay

Gaziantep'te Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 24 Ağustos'ta erkek bebek dünyaya getiren Güldane Yırtıcı (28), eşinin bıçaklı saldırısına uğramış ve yaralanarak tedavi altına alınmıştı.

Hastane görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edilen Ahmet Yırtıcı ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:05
  1. AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak
  2. doğum yapan eşini bıçakladı
  3. Gaziantep
  4. Güldane Yırtıcı

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