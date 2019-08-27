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Milletvekili Bakbak’tan eşi tarafından bıçaklanan anneye ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Dr.

27 Ağustos 2019 Salı 16:02
Milletvekili Bakbak’tan eşi tarafından bıçaklanan anneye ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Dr. Derya Bakbak, Gaziantep’te doğumdan sonra hastane yatağında eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Güldane Yırtıcı’yı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.


Güldane Yırtıcı’dan olay günü yaşadıklarını dinleyen Milletvekili Derya Bakbak, vahşet boyutuna varan kadına yönelik şiddete ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:


“Ülkece üzüldük, ülkece yüreğimiz yandı. Cümleler boğazımızda düğümlendi; önce Kırıkkale’de Emine Bulut’a yönelik vahşet, sonra Gaziantep’te hastane odasında doğum yapan Güldane kardeşimize yönelik eş saldırısı. Bu caniliği bu vahşeti kabullenmek mümkün değildir. Emine Bulut’a Allah’tan rahmet, Güldane kardeşime acil şifalar diliyorum. Emine Bulut cinayetinde insanlık dışı saldırının en acı tanığı olan kızımız bize emanettir. Onun feryatları insanlığımızdan utandırdı bizleri. O yavrunun çığlığı hepimizi çok derinden sarstı. O gün Emine Bulut ölmedi, insanlık öldü. Bu zulüm, bu canilik ne insanlıkla, ne İslam ile bağdaşır. Dinimizde kadının canı, onuru ve hakları dokunulmazdır, emanettir. Nitekim bu yolda bize en önemli rehber olan Peygamber Efendimiz “Sizin en hayırlınız eşine karşı en hayırlı olanınızdır” diye buyurmuştur. Eşine çocuğunun gözü önünde bu vahşeti yaşatan caniyi de hastane odasında yeni doğum yapan bir anneye saldıran vicdansızı da lanetliyorum. Bu düşüncelerle bir kez daha Emine Bulut başta olmak üzere vahşeti yaşayarak kaybettiğimiz tüm kardeşlerime Allah’tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyorum.”

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:02
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