Milletvekili Aydın’ın adını kullanarak dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı
AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve danışmanının adını kullanarak, insanları iş vaadiyle dolandıran D.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve danışmanının adını kullanarak, insanları iş vaadiyle dolandıran D.G isimli şahıs tutuklandı.
Aydın’ın ismini kullanarak şimdiye kadar 9 kişiyi dolandırdığı tespit edilen D.G. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli D.G. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.