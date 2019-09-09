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Milletvekili Arvas’tan 2019-2020 eğitim-öğretim yılı mesajı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 2019-2020 yılı eğitim öğretimin bugün başlamasıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:01
Milletvekili Arvas’tan 2019-2020 eğitim-öğretim yılı mesajı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 2019-2020 yılı eğitim öğretimin bugün başlamasıyla ilgili bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Arvas mesajında, “Geleceğin büyükleri öğrencilerimiz hepimiz için çok değerlidir. Bilginin hızla çoğaldığı, yayıldığı ve tüketildiği yüzyılımızda bilgiye ulaşma ve bilgiyi değerlendirme önem kazanmıştır. Milli ve manevi değerleriyle barışık, ülkesini seven, evrensel ile yereli harmanlamış girişimci ve başarılı bireyler yetiştirmek ancak eğitim içe mümkündür. Adalet ve Kalkınma Partimiz döneminde eğitimde devrim yaşandı. Okul sayısı yüzde 50’nin üzerinde artarken, derslik sayısı ise neredeyse ikiye katlandı. Okullardaki spor alanları ve laboratuvar sayıları ciddi ölçüde arttırılarak öğrencilerin bu alanlardaki faaliyet imkanları da genişletildi. Öğrencilerin ve ailelerinin en büyük sıkıntılarından biri olan ders kitapları ücretleri tarih oldu. AK Parti iktidarı ile birlikte okullarda ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Eğitimdeki engeller de kaldırdı” dedi.


AK Parti öncesi okula gidemeyen ya da gitmekte zorlanan engelli vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalarla yalnız bırakmadığını ifade eden Arvas, “Bütün bunların yanında eğitime erişmede zorluk çeken öğrenciler için taşıma hizmeti sunuldu. Durumu olmayan ailelere çocuklarını okula göndermeleri şartı ile yardım bağlandı. Yükseköğrenim kolaylığı için her ile bir hatta bazı illere birden fazla üniversite açıldı. 2002 yılında 73 olan üniversite sayısı 181’e kadar yükseldi. Bugün,geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşuyor. Eğitim camiası ve veliler olarak yeni bir eğitim öğretim dönemine başlamanın sevinç ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında, Türkiye’nin müreffeh yarınlarının mimarı değerli öğretmenlerimiz başta olmak üzere öğrencilerimize ve eğitim camiasının bütün çalışanlarına başarılı ve huzur dolu bir dönem diliyorum.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:01
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