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Gündem Milletvekili adayı listeleri belli oldu! Bir istifa daha
Gündem

Milletvekili adayı listeleri belli oldu! Bir istifa daha

Yeniakit Publisher
2023-04-09 19:23:00 -
Milletvekili adayı listeleri belli oldu! Bir istifa daha

İYİ Parti'de 28. dönem Konya Milletvekili adayı olarak 5'inci sıradan gösterilen Süleyman Şenol, listedeki sıralamasını beğenmeyerek hem adaylıktan hem de partisinden istifa etti.

Şenol, İYİ Parti'de milletvekili aday listesinin kamuoyu ile paylaşılmasının hemen sonrasında sosyal medya hesabından, adaylıktan ve partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Veda ettiği partisini, "kurucu hedeflerinden sapmakla" suçlayan Şenol, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır milletimize hizmet etmek şiarıyla verdiğim siyasi mücadelenin son merhalesinde, İYİ Parti Konya 5. sıradan aday olarak belirlendiğimi öğrenmiş bulunmaktayım. Tüm siyasi hayatımı, verilen sözleri namus bilerek, edilen yeminleri kanun addederek geçirmiş bir siyasetçi olmanın öz bilinciyle, ilkeli siyasetin, ülkeyi yönetebilme kabiliyetini gösteren en temel erdem olduğuna inanıyorum. Bu erdeme sahip olmayan bir genel başkanın, milletimizi geçtiği bu darboğazdan kurtarmaya ehil olmadığını düşünüyorum. Dürüstlüğü önceleyen ilkeli duruşumun karşılık bulmaması, parti mensuplarının şahsi menfaatlerinin milli menfaatlerimizin önüne geçmesi ve parti içerisinde süregelen akıl tutulmasının, mensubu olduğum partinin ve liderinin ülkenin geleceğine yön verebilecek bir yetkinliğe ve güvenirliğe sahip olmadığını göstermesi sebepleriyle, milletvekili adaylığımdan ve kurucu hedeflerinden sapan İYİ Parti'den istifa ediyorum."

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