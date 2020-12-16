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Aktüel Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Aktüel

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 10:37:17 -
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

ANKARA (AA) - Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında imzalanan "Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA II Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD II Yardımı 2014-2020 Finansman Anlaşması"nda yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında mektup teatisi yoluyla imzalanan anlaşmadaki değişikliğe göre Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD II) kapsamında yapılacak tahsisatın süresi 31 Aralık 2020'den 31 Aralık 2021'e uzatıldı.

Avrupa Komisyonu tarafında Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürü Wolfgang Burtscher'in, Türkiye tarafında ise Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Fuat Kaymakcı'nın yazdığı mektuplarla yapılan anlaşmadaki değişiklik kararı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşullarına dayanılarak alındı.

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