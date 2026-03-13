Milletin adalete güveni teminatımızdır! Bakan Gürlek’ten İstanbul’da kararlılık mesajı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Toplum adalete yalnızca sonuçlara bakarak güven duymaz. İnsanlar, sürecin de adil olduğuna inandıklarında adalet duygusu gerçek anlamını bulur. Bu nedenle bizim için en önemli meselelerden biri, milletimizin adalete olan güvenini her geçen gün artmasını sağlamaktır." dedi.

Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği iftar programına katıldı.

Programda konuşan Gürlek, Ramazan ayının rahmetinin, bereketinin ve kardeşlik ikliminin paylaşıldığı iftar sofrasında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Adalet teşkilatının mensubu olarak İstanbul Adliyesi'nde görev yaptığını hatırlatan Gürlek, "Bu koridorların sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar süren emeğe, dosyaların arkasındaki insan hikayelerine yakından şahit oldum. İstanbul, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük adliyelerini bünyesinde bulundurmasının yanında aynı zamanda ülkemizin hukuk hafızasının en güçlü merkezlerinden biridir. Bu çatı altında verilen her karar, milletimizin adalete olan güveninin teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Gürlek, gece gündüz demeden görev yapan tüm hakim ve savcılara, adalet personeline, yargı teşkilatının her mensubuna teşekkür etti.

Adaletin devletin en sağlam dayanağı ile topluma güven veren ve onu ayakta tutan en temel değer olduğunu vurgulayan Gürlek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim medeniyet tasavvurumuzda devletin temeli adalettir. Tarih boyunca kurduğumuz her devletin arkasında hakkaniyet, vicdanın ve adalet duygusunun rehberliği olmuştur. Bizim geleneğimizde adalet yalnızca bir yönetim değildir, adalet aynı zamanda toplumun düzeninin, huzurun ve birlikte yaşama iradesinin en güçlü teminatıdır. Toplum adalete yalnızca sonuçlara bakarak güven duymaz. İnsanlar, sürecin de adil olduğuna inandıklarında adalet duygusu gerçek anlamını bulur. Bu nedenle bizim için en önemli meselelerden biri, milletimizin adalete olan güvenini her geçen gün artmasını sağlamaktır."

Bakan Gürlek, adaletin gecikmediği, hak arama yollarının güçlendiği, yargıya duyulan güvenin günden güne arttığı bir sistemi inşa edeceklerini, hedeflerinin daha hızlı işleyen, daha öngörülebilir ve daha güven veren bir adalet sistemi olduğunu, adaletin yalnızca bir dava dosyasını değil, toplumun umutlarını da yorduğunu söyledi.

Dün İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü olduğunu anımsatan Gürlek, "Mehmet Akif'in dizelerinde hayat bulan o eşsiz ruh, milletimizin zorluklar karşısında dimdik duran vatan sevgisinin ve özgürlük tutkusunun ölümsüz bir nişanesidir. Bugün burada, İstanbul'un kadim sokaklarının ve Boğaz'ın eşsiz maviliğinin ortasında, bu ruhu bir kez daha hissediyor, geçmişten geleceğe uzanan bir köprüde birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz." diye konuştu.

Gürlek, Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde yalnızca bağımsızlık değil, adalet duygusu, haysiyet ve millet iradesinin de olduğunu belirterek, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan devlet geleneğinde adaletin devletin en değerli ilkesi olduğunu kaydetti.

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'a, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'a ve görevleri sırasında hak ve adalet uğruna şehit düşmüş tüm yargı şehitlerine Allah'tan rahmet dileyen Gürlek, onların aziz hatıraları ve fedakarlıklarının, kendilerine adaleti koruma ve güçlendirme sorumluluğunu her zaman hatırlatacağını vurguladı.

- "Adalet paydasında buluştuğumuzda güçlü bir toplum oluruz"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez de tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, köklü devlet ve adalet geleneklerinin önemli merkezlerinden biri olan İstanbul'da katılımcıları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

İstanbul gibi kadim bir şehrin sorumluluğunu omuzlarında taşırken hukukun üstünlüğü ilkesinden asla taviz vermeden, tarafsızlık ve bağımsızlık içerisinde görev yapmaya gayret ettiklerini belirten Dönmez, "Her bir cumhuriyet savcımız her bir hakimimiz, her bir personelimiz insan onurunu esas alan temel hak ve özgürlüklere saygılı bir anlayışla milletimize hizmet etmektedir. Bu mübarek ayın bizlere hatırlattığı en önemli hakikatlerden biri de birlik ve beraberliktir. Farklı düşüncelere, farklı hayatlara sahip olabiliriz. Ancak adalet paydasında buluştuğumuzda güçlü bir toplum oluruz. Bizlere düşen görev, hukuka olan güveni daha da pekiştirmek, adalet hizmetlerinin daha etkin, daha hızlı ve daha erişebilir kılmaktır." dedi.

Programa ayrıca, Adalet Bakan yardımcıları Can Tuncay ve Burak Ceyhan, HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, şehit cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, diğer adliyelerin başsavcıları, başsavcıvekilleri ile çok sayıda hakim ve savcı katıldı.