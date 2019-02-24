Milletimize hizmet borcumuz var

Oğuzhan Gültekin Ankara

Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen’in yeni hizmet binası ve sendikaların yeni dönemde yapacağı çalışmalar hakkında Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı ve beraberindeki heyete yeni dönemdeki çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi.

Yeni dönemde de yer kürede bulunan mazlumlara umut olma yolunda adımlar atacaklarını söyleyen Yalçın, “Yeni Akit gazetesinin bu ziyareti bizim için çok anlamlıdır. Yeni Akit gazetesi sadece Türkiye’deki insanımız için değil, dünyadaki mazlum insanların sesini duyurma noktasında hep gür bir sese sahip olmuştur” şeklinde konuştu.

Memur-Sen ailesi için yeni bir dönemin başlangıcı olacak

2019’un Memur-Sen için yeni bir dönem, yeni bir başlangıç yılı olduğunu söyleyen Başkan Ali Yalçın, şu ifadeleri kullandı: “Yeni binamız tamamlandı ve Memur-Sen’e bağlı bütün sendikalarımız sırayla yerleşmeye başladı. Bunun üyelerimize de, ülkemize de, yerküreye de büyük katkısı olacak. Çünkü gücümüzü birleştirme, kapasitemizi artırma, kayıp kaçakları, enerji kaybını önleme gibi avantajlarımız olacak. Aynı bina içerisinde bulunan çeşitli sosyal mekânlar bir anlamda da eğitim merkezi gibi çalışacak ve bu olay Memur-Sen’in gücüne de güç katacaktır. Bu boyutuyla bizim için yeni bir dönem başladı.”

Sendikal sistemi slogandan öteye taşımak istiyoruz

Eğitim Bir-Sen’in 450 bine yaklaşan üye sayısıyla Türkiye’deki en büyük üye sayısı olan sendika olduğunu hatırlatan Yalçın şöyle devam etti: “Türkiye’de 300’e aşkın işçi, memur sendikası var. Ama bu yapılanma içerisindeki en büyük sendika biziz. Eğitim Bir-Sen’in özelliği aynı zamanda entelektüel bir zemin üzerinde kurulmuş, Türkiye’nin en yetkin kadroların bulunduğu bir sendika olmasıdır. O yüzden bizim bütün çalışmalarımız çizgi ötesi, çizgi üstü kaliteyi barındıran çalışmalardır. Biz Türkiye’de sendikal zeminin sloganlardan kurtulmasını istiyoruz. Dolayısıyla sesin yükseltilmesinden ziyade, özün yükseltilmesini isteyen bir kitleyiz. Bunun için de AR-GE çalışmalarımız, raporlamalarımız, odak analizlerimiz, uluslararası kongrelerimiz, uluslararası sertifika yetiştirme programlarımız gibi çok kapsamlı ve geniş boyutlu faaliyet skalamız var. İstiyoruz ki ülkedeki eğitime ilişkin çalışanların birikimlerini bakanlığa yansıtalım, ülkenin eğitim politikalarına yansıtalım.”

Bu ülkeden alacaklı değiliz, bu ülkeye borçluyuz!

“Ülkemiz vesayetle mücadelede şimdiye kadar çok ciddi bir mesafe kat etti” diyen Yalçın, “Buna da en büyük katkıyı sağlayan kitle biziz. Vesayetle mücadelede mesafe almış bir ülkenin, eğitim sisteminde, kültür faaliyetlerinde çok ciddi bir mesafe almış olmaya ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımızın da en çok vurgu yaptığı konu budur. Eğitimde iyi değilseniz hangi alanda iyi olursanız olun başarı sağlayamazsınız. Eğitim Bir-Sen olarak bakanlıkla ortak çalışmaya, sorunlarla ilgili paydaş olmaya, sorunlarla ilgili katkı sunmaya yönelik yoğun gayretlerimiz var. Eğitim çalışanlarımızın birikimlerini bu memlekete sunmak istiyoruz. Biz bu ülkeden alacaklı değiliz, bu ülkeye borçluyuz. Biz borcumuzu ödemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Üye için, ülke için, mazlumlar için varız

Ayrıca üyelerinin sıkıntılarına da değinen Ali Yalçın, “Üyelerimiz için de milli gelirde adaleti sağlamak ve gelir dağılımını adaletli bir şekilde yapmak, ülkede huzur ve refah içinde yaşayan toplumu temin etmek gibi bir yükümlülüğümüz var. Buradaki gayretimiz bunun için. Biz özelde üye için varız, genelde ülke için varız, evrensel anlamda yerküredeki mazlumlar için varız. Dünyadaki mazlum ve mağdurların sesi olmak gibi bir kuruluş hikâyemiz var. Biz geçmişten ziyade, geleceğe katkı sunabilecek bir organizasyon olma gayretindeyiz” dedi.

Yeni Akit mazlumun sesi

Akit gazetesinin bu ziyaretinin kendileri için çok anlamlı olduğunu vurgulayanAli Yalçın, şunları dile getirdi: “Yeni Akit gazetesi sadece Türkiye’deki insanımız için değil, dünyadaki mazlum insanların sesini duyurma noktasında hep gür bir sese sahip olmuştur. Yayın politikası ile bazı kesimleri rahatsız etmiştir. Ancak bu verdiği mücadele ile haklıyı, doğruyu ortaya çıkarmıştır. Zaten rahatsızlık da bundan kaynaklanmıştır. Basının yapması gereken de doğruyu gün yüzüne çıkarmaktır. Akit gazetesi, bu anlamda hiçbir zaman onay beklemeden basın ahlakına riayet ederek cesur yayınlarıyla her zaman mazlumların sesi olmuştur.”

Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı, Eğitim Bir-Sen’e yeniden Genel Başkan seçilen Ali Yalçın’a başarılar dileyerek hediye takdim etti.