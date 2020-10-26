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Medya Milleti hedef alınca… Şeyma Subaşı'nın Şevval Şahin'e verdiği gaz elinde patladı
Medya

Milleti hedef alınca… Şeyma Subaşı'nın Şevval Şahin'e verdiği gaz elinde patladı

Katıldığı programda İstiklal Marşı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkındaki soruları bilemediği için rezil olan Şevval Şahin’e, gaz vermeye çalışan Şeyma Subaşı'nın "Kıskanç bir milletiz" sözleri tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 15:59:00 -
Milleti hedef alınca… Şeyma Subaşı'nın Şevval Şahin'e verdiği gaz elinde patladı

Yaptığı korona partileriyle gündeme gelen ‘kokuşmuş mahalle’nin temsilcisi Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında sorular karşısında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etmek istemişti. Daha sonra açıklama yapan Şahin, kendisine anlaşma gereği bu soruların sorulmaması gerektiğini ve verilen sözlerde durulmadığını söyleyerek dava açacağını ifade etmişti.

"Miss Turkey 2018" adlı rezil yarışmada sözde ‘Türkiye güzeli’ seçilen ve kokuşmuş magazin medyasının pohpohladığı Şevval Şahin’in, katıldığı bir programda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı tanımaması ve İstiklal Marşı’nı okuyamaması tepki çekmişti.

"Keşke Şevval bana sorsaydın, ben bu yollardan geçtim"

Şahin'e moral vermek isterken milleti hedef alan Şeyma Subaşı da Instagram hesabının hikaye kısmından yayınlandığı videosunda şu ifadeleri kullandı, "Yapılan yorumları yapılan haksızlığı ben de görüyorum, tamamen arkasındayım keşke bana daha önce sormuş olsaydı. Ben 30 yaşındayım kendisi 20 yaşında ben bu günlerden geçtim ve hala geçiyorum. Ama çok üzülerek söylüyorum ki o kadar kıskanç bir milletiz ki insanlara haksızlık yaparak besleniyoruz. Bizim için üzülmüyorum size üzülüyorum böyle bir karaktere sahip olduğunuz için. Şevval çok güzel bir kız çok güzel yerlere gelecek. Şevval hiç takılma ve üzülme. Arkandayım her zaman arkadaşım."

Arkadaşına destek olmak isterken 'kıskanç bir milletiz' diyen Şeyma Subaşı'ya tepki yağdı.

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