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Medya Millete hakaret ederek akıl veriyordu! Metin Akpınar'ın skandalı ifşa oldu
Medya

Millete hakaret ederek akıl veriyordu! Metin Akpınar'ın skandalı ifşa oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-12 17:55:00 -
Millete hakaret ederek akıl veriyordu! Metin Akpınar'ın skandalı ifşa oldu

"Seküler, laik, pozitivist, Kemalistsinizdir, ne mutlu, ama bir de karşı taraf var. Unutmayın ki adam yüzde 51 oy alıyor. Bugün Türkiye cahil bir ülkedir. O yüzden onlar (Erdoğan'ı) seçebiliyorlar, niye, çünkü (onu seçenlerin) ortalama eğitim seviyesi ilkokul beş..." diyerek hem millete hakaret eden hem akıl veren oyuncu parçası Metin Akpınar'ın skandalı ifşa oldu.

Ortalıkta 'oyuncuyum' diye dolaşan Metin Akpınar, Antalya'da katıldığı Altın Portakal Film Festivali kapanışından bir gece önce çıktığı sahnede Türk milletine hakaret etti.

Millet İttifakı adına 'Altılı masa' propagandası yapan Metin Akpınar, AK Parti'den yana olan milleti hedef alarak 'cahil' sıfatını kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren kesimin eğitim düzeyinin ilkokul 5 düzeyinde olduğunu söyleyerek skandala imza atan Akpınar, "Seküler, laik, pozitivist, Kemalistsinizdir, ne mutlu, ama bir de karşı taraf var. Unutmayın ki adam yüzde 51 oy alıyor. Bugün Türkiye cahil bir ülkedir. O yüzden onlar (Erdoğan'ı) seçebiliyorlar, niye, çünkü (onu seçenlerin) ortalama eğitim seviyesi ilkokul beş..." diyerek aşağılayıcı konuşmasına devam etti.

Metin Akpınar, Erdoğan ile ona gönül veren Türk halkıyla ilgili yersiz söylemlerinin ardından konuşmalarına 6'lı masaya destek vererek devam etti. Akpınar, "6'lı masadan ümidinizi kesmeyin, kurtarıcı olacak" ifadelerini kullandı.

Rezil sözleri sonrası vatandaşların tepkisini çeken Metin Akpınar skandalı patlak verdi.
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GAYRİMEŞRU ÇOCUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gizlilik kararıyla yürütülen mahkeme sonucunda Metin Akpınar’ın 35 yıl önce evlilik dışı ilişkiden bir kızı olduğu ortaya çıktı.

Akpınar'ın 35 yıl sonra bir kızı olduğu ortaya çıktı. Evlilik dışı dünyaya gelen Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar hakkında babalık davası açtı.

GİZLİLİK KARARI BULUNAN DAVA BUGÜN SONUÇLANDI

Antalya’da görülen ve gizlilik kararı bulunan dava bugün sonuçlandı. DNA testlerini de dikkate alan mahkeme Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın kızı olduğunu karara bağladı.

Ankaramasası internet sitesi, annesi tarafından bir köye bırakılan daha sonra devlet koruması altına alınan ve ardından evlat edinilen Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu ile görüştü. Duygu Nebioğlu şunları söyledi:

“BEBEKLİĞİM, ÇOCUKLUĞUM ZOR ŞARTLAR ALTINDA GEÇTİ”

“Benim adım Duygu Nebioğlu, 88 yılında Antalya'da yaşama tutundum. Dünya'nın varlığını talihsiz olaylar ile kavradım. Bebekliğim, çocukluğum zor şartlar altında geçti. 94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm.”

“METİN AKPINAR'IN BABAM OLDUĞU RESMİYETE KAVUŞMUŞTUR”

“Bugün avukatlarım Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ sayesinde Metin Akpınar'ın babam olduğu Akseki Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile resmiyete kavuşmuştur. Adalet karşında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz.”

“YILLAR SONRA GELEN MUTLULUK HAYATIMIN İLK GÜNÜ GİBİ OLDU”

“Şaşkınım, yıllar sonra gelen mutluluk hayatımın ilk günü gibi oldu. Kamuoyuna bunu açıklamayı borç bilip sevgi ve barış içerisinde hareket edeceğimizi duyurmak istiyorum. Bu süreçte bana destek olan ve koşulsuz sevgi veren Nebioğlu aileme teşekkür ediyorum . Duyguluyum.

“YARGILAMANIN GİZLİ YÜRÜTÜLMESİNİ BİZZAT BİZ TALEP ETTİK”

Nebioğlu’nun avukatları Av. Ferihan Polat ve Av. Ahmet Furkan Uludağ da “müvekkilimizin yaşadığı bu süreçte hukuken ona destek olduğumuz ve olumlu sonuçlar elde ettiğimiz için mutluyuz. Dava konusunun hassas olması sebebiyle daha ilk dilekçemizde yargılamanın gizli yürütülmesini bizzat biz talep ettik.”

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